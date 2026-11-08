Ignacio Sagalá y Maggie Cullen se preparan para cantarle a León XIV: "Es un orgullo enorme"

FOTO: Ignacio Sagalá anticipó cómo será su presentación en FADEA, en la vigilia del Papa.

FOTO: Ignacio Sagalá anticipó cómo será su presentación en FADEA, en la vigilia del Papa.

FOTO: Ignacio Sagalá y Maggie Cullen se preparan para cantarle a León XIV: "Es un orgullo"

FOTO: Ignacio Sagalá anticipó cómo será su presentación en FADEA, en la vigilia del Papa.

Ignacio Sagalá y Magguie Cullen se preparan para vivir un evento importantísimo en sus carreras artísticas: cantarán en la vigilia del Papa en su visita a Argentina.

Este lunes Sagalá se presentará en FADEA, en Córdoba, este lunes a las 19 horas. Y Cullen cantará el martes, en el Monumento a los españoles, en Buenos Aires.

Sagalá, que visitó los estudios de Cadena 3, reconoció que es "un gran honor y una gran oportunidad" cantar en la vigilia del Sumo Pontífice.

Además, Sagalá aprovechó para invitar a la gente a ver su espectáculo del jueves 19 de noviembre a las 21 horas, cuando hará un tributo a Adele, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC.

Sobre su relación con la religión, Sagalá comentó que disfruta mucho esta oportunidad porque es muy creyente, igual que su familia, lo que le añade un significado especial a su presentación.

Por su parte, Maggie Cullen, quien se hizo amiga de Sagalá porque compartieron la edición 2021 de La Voz Argentina, habló con Cadena 3, felicitó a Ignacio y también expresó su emoción por cantar el martes en la vigilia del Sumo Pontífice.

"Estos encuentros traen esperanza y alegría", dijo, y subrayó la importancia de estar preparados espiritualmente para un acontecimiento de tal magnitud.

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Entrevista de "Tarde y media".