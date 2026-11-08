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Juan Manuel La Serna se coronó campeón del Challenger de Villa María

El catamarqueño, formado en Córdoba, venció a Genaro Olivieri por 6-2 y 6-3 en el court central del Sport Social Club y se quedó con el título.

08/11/2026 | 12:45Redacción Cadena 3

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Juan Manuel La Serna ganó el Challenger de Villa María.

FOTO: Juan Manuel La Serna ganó el Challenger de Villa María.

Olivieri y La Serna, junto a Aldo, un histórico asistente del Challenger de Villa María.

FOTO: Olivieri y La Serna, junto a Aldo, un histórico asistente del Challenger de Villa María.

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Juan Manuel La Serna se consagró este domingo campeón del Challenger de Villa María tras vencer a Genaro Olivieri en la final disputada en el court central del Sport Social Club.

El tenista catamarqueño se impuso con solvencia por 6-2 y 6-3 y se quedó con el título.

La Serna, de 22 años, tiene un vínculo especial con Córdoba: aunque nació en Catamarca, tiene familia cordobesa y pasó buena parte de su vida en la provincia, donde se formó como tenista y comenzó a competir en representación de Córdoba en torneos nacionales.

El jugador había llegado al certamen como primer preclasificado y afrontó la competencia con una motivación particular, ya que conoce el club desde que era un niño.

Tras una semana de competencia, coronó esa historia con el título.

Informe de Jorge Parodi

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este domingo? La final del Challenger de Villa María.

¿Quiénes son los finalistas? Juan Manuel La Serna y Genaro Olivieri.

¿A qué hora comenzará la final? A las 11.

¿Qué torneo se está disputando? El ATP Challenger Tour.

¿Qué otro objetivo tienen los jugadores en la final? Mejorar posiciones para ingresar a la clasificación del Australian Open 2027.

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