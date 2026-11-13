Estudio revela que dejar de tomar estatinas tras los 70 podría ser más seguro de lo esperado

Un nuevo estudio sugiere que muchos adultos mayores de 70 años que nunca han sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular podrían dejar de tomar estatinas sin aumentar significativamente su riesgo cardiovascular a corto plazo. Sin embargo, los hallazgos también indican un posible aumento en el riesgo a largo plazo, lo que complica la decisión de interrumpir este tratamiento.

La investigación independiente, preliminar y presentada en las Sesiones Científicas 2026 de la American Heart Association, que se llevaron a cabo del 6 al 9 de noviembre en Chicago, reunió a investigadores y profesionales de la salud cardiovascular de todo el mundo para compartir descubrimientos científicos y avances en el cuidado clínico.

Se estima que el 25% de los adultos estadounidenses tiene niveles elevados de lipoproteína de baja densidad (LDL-C), conocido como "colesterol malo". Cuando este colesterol se acumula en las arterias, puede restringir el flujo sanguíneo y contribuir a infartos y accidentes cerebrovasculares. Las estatinas son ampliamente recetadas para reducir estos riesgos, incluso en personas que nunca han experimentado un evento cardiovascular. Este enfoque preventivo sigue siendo parte central de la guía de 2026 de la American Heart Association sobre dislipidemia.

¿Los adultos mayores deben continuar tomando estatinas?

A pesar de que las estatinas son un tratamiento establecido para reducir el riesgo cardiovascular, persisten interrogantes sobre su efectividad en personas que alcanzan los 70 años y más, especialmente si nunca han tenido un infarto o un accidente cerebrovascular. La doctora Rita F. Redberg, autora del estudio y profesora de cardiología en la Universidad de California, San Francisco, indicó que "mientras que la guía reciente de la Asociación recomienda estilo de vida y posiblemente medicación para personas con LDL-C elevado a edades más jóvenes, estudios recientes cuestionan los beneficios de continuar con las estatinas en las últimas décadas de la vida".

Para investigar, se inscribieron casi 1,900 adultos de 70 años o más que tomaban estatinas específicamente para prevenir un primer evento cardiovascular. Todos los participantes tenían al menos dos condiciones médicas crónicas, como antecedentes de cáncer o enfermedades pulmonares.

Los participantes se dividieron en dos grupos: uno que dejó de tomar estatinas y otro que continuó con su tratamiento. Se monitoreó su salud durante aproximadamente dos años, con un seguimiento adicional que se extendió hasta cuatro años. Se examinaron las tasas de infarto, accidente cerebrovascular y muerte, así como cambios en la calidad de vida, dolor muscular, caídas y pérdida de masa muscular (conocida como sarcopenia).

¿Qué sucedió cuando los adultos mayores dejaron de tomar estatinas?

Los hallazgos iniciales fueron en gran medida tranquilizadores. Después de aproximadamente dos años, los participantes que dejaron de tomar estatinas no experimentaron un aumento estadísticamente significativo en infartos, accidentes cerebrovasculares o muertes en comparación con aquellos que continuaron con los medicamentos. Además, dejar el tratamiento no produjo mejoras medibles en otros resultados examinados. La calidad de vida, el malestar muscular, las caídas y la sarcopenia fueron similares en ambos grupos.

No obstante, hubo una pequeña diferencia en los resultados cardiovasculares. Durante los primeros dos años, los resultados indicaron aproximadamente un evento cardiovascular adicional por cada 40 personas que suspendieron las estatinas en comparación con aquellas que continuaron el tratamiento.

El seguimiento a largo plazo reveló un patrón más preocupante. Durante un periodo de hasta cuatro años, el 12.7% de los participantes que dejaron de tomar estatinas experimentaron un infarto, un accidente cerebrovascular o fallecieron, en comparación con el 9.2% de aquellos que continuaron con la medicación.

El seguimiento prolongado revela un riesgo potencial

Redberg explicó que la mayor tasa de resultados graves durante el seguimiento de cuatro años representa un nuevo hallazgo en la investigación sobre la discontinuación de estatinas en adultos mayores. Sugirió que esta diferencia podría haber surgido porque este ensayo incluyó más participantes y los siguió durante un periodo más largo que estudios anteriores.

Estos resultados complican la cuestión de si los adultos mayores deben continuar con el tratamiento de colesterol de manera indefinida. Aunque los hallazgos sugieren que dejar las estatinas puede ser una opción razonable para muchas personas en este grupo de edad, también indican que permanecer en tratamiento podría ofrecer cierta protección a lo largo del tiempo.

La doctora Redberg concluyó: "Este pequeño aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares significa que no se puede hacer una recomendación general sobre dejar de tomar estatinas en esta población de pacientes. Debe haber una toma de decisiones compartida entre el paciente y el profesional de la salud para determinar si es apropiado para un individuo discontinuar el medicamento. En general, sin embargo, la discontinuación es segura para la mayoría de las personas en este grupo de edad y sin un evento cardiovascular previo".

Diseño del estudio y limitaciones importantes

El ensayo involucró a 1,880 participantes de 70 años o más (edad promedio de 77; 53% hombres y 47% mujeres), todos con al menos dos condiciones de salud crónicas. No se permitió la participación de individuos con enfermedad cardiovascular establecida o un evento cardiovascular previo.

Los investigadores realizaron el estudio entre noviembre de 2021 y abril de 2026 en 24 centros médicos en Suiza, Francia y Países Bajos. De los participantes, 938 fueron asignados a discontinuar las estatinas, mientras que 942 fueron asignados a continuar tomando sus medicamentos.

A lo largo del ensayo y el seguimiento posterior, los investigadores registraron infartos, accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos y muertes por cualquier causa. Los participantes también completaron encuestas sobre su calidad de vida, dolor muscular, caídas y sarcopenia.

Una limitación fue que algunos participantes no permanecieron en sus grupos asignados. Algunas personas indicadas para dejar las estatinas eventualmente reanudaron el tratamiento, mientras que otros asignados a continuar tomándolas dejaron de usarlas. En total, aproximadamente el 14% de los participantes cambiaron su enfoque de tratamiento durante el estudio.

Para determinar si estos cambios afectaron los hallazgos, los investigadores realizaron varios análisis estadísticos adicionales. Los resultados se mantuvieron sin cambios.

En conjunto, los hallazgos sugieren que dejar de tomar estatinas podría ser una opción para muchos adultos mayores de 70 que no han experimentado previamente enfermedades cardiovasculares, especialmente considerando los resultados durante los primeros dos años. Sin embargo, la mayor tasa de infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes durante el seguimiento más prolongado subraya por qué la decisión de interrumpir el tratamiento debe ser individualizada y tomada con un profesional de la salud, en lugar de ser una recomendación general para todos los adultos mayores.