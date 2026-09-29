Tokio rompe récord histórico con 34 días de lluvias consecutivas en 2026

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) — Tokio ha experimentado la serie más prolongada de días con lluvias desde que se iniciaron los registros en 1886, alcanzando un total de 34 jornadas consecutivas con precipitaciones, según informaron diversos medios internacionales.

La capital de Japón típicamente atraviesa su temporada de lluvias en junio, sin embargo, ha enfrentado aguaceros recurrentes durante el verano boreal, lo que ha llevado a inundaciones en la región de Tokio, tal como indicaron medios como RFI y France 24.

El récord previo, que era de 33 días, se había establecido entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2019, de acuerdo con el informe consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

/Inicio Código Embebido/

VIDEO | Tokio registra un récord de 34 días consecutivos de lluvia. pic.twitter.com/5VGr3bQtCd — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 29, 2026

/Fin Código Embebido/

La explicación técnica

Masayuki Kyoda, de la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ), comunicó a la AFP que "el mapa climático particular durante este mes se debe en parte a (el fenómeno) El Niño", el cual provoca un incremento en las temperaturas en el Pacífico.

Este fenómeno también altera los vientos, la presión atmosférica y los patrones de nubes, generando lluvias intensas en ciertas áreas y sequías en otras. Kyoda añadió que "los frentes lluviosos de otoño persisten más tiempo de lo usual", lo que se atribuye a la prolongación de un sistema de alta presión en el Pacífico.

Un informe de la AMJ del año pasado indicó que "el calentamiento global está impactando el clima japonés a largo plazo, incluso con más precipitaciones".

Además, 1,7 millones de personas han sido afectadas por inundaciones en Tailandia, donde fuertes lluvias han causado 23 muertes desde mediados de septiembre.

Agencia NA