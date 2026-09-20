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Boca y San Lorenzo igualan sin goles en el clásico en el Nuevo Gasómetro

El partido, válido por la Fecha 10 del certamen, se disputa desde las 14.45 en el estadio del "Ciclón". Transmite Cadena 3.

20/09/2026 | 15:52Redacción Cadena 3

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San Lorenzo y Boca, un duelo intenso (Foto: @SanLorenzo)

FOTO: San Lorenzo y Boca, un duelo intenso (Foto: @SanLorenzo)

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Boca se mide este domingo ante San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con la meta de extender su notable invicto.

El partido se juega desde las 14:45 en el Estadio Pedro Bidegain, conocido como el "Nuevo Gasómetro", con transmisión de Cadena 3.

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El árbitro designado para este encuentro es Nazareno Arasa, con Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

Boca llega a este partido en un inmejorable momento, con un impresionante invicto de 13 encuentros, lo que les permite seguir compitiendo en todas las competencias. En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ocupan el quinto lugar en la Zona A con 14 puntos, además de luchar por el título de Campeón de Liga en la tabla anual.

En la Copa Argentina, "El Xeneize" ha llegado a los cuartos de final, donde se enfrentará a Racing, y en la Copa Sudamericana han asegurado su lugar en las semifinales tras eliminar a San Pablo de Brasil.

Por su parte, San Lorenzo se prepara para afrontar su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico, quien debutó el fin de semana anterior en un empate 1-1 como visitante ante Independiente.

El "Ciclón" se encuentra en una situación complicada, ya que ocupa el décimo lugar en la Zona A con solo 11 puntos. Un resultado negativo podría poner en peligro sus posibilidades de clasificar a los playoffs.

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Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
Se juega el partido entre Boca y San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Nazareno Arasa y el encargado del VAR es Hernán Mastrángelo.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este domingo a las 14:45.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
Se lleva a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, conocido como el "Nuevo Gasómetro".

¿Cuál es la situación actual de ambos equipos?
Boca tiene un invicto de 13 partidos y ocupa el quinto lugar, mientras que San Lorenzo está en el décimo lugar con solo 11 puntos.

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