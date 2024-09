Un jubilado engañó a los ladrones que le querían hacer una estafa virtual

Un hombre de 63 años, oriundo de Esperanza, Santa Fe, protagonizó una historia singular al enfrentarse a un intento de estafa telefónica.

A pesar de que recibió cuatro llamadas de delincuentes que intentaban engañarlo, decidió colaborar con la policía entregando a los estafadores.

El hombre, que pidió mantener su identidad en reserva, relató su experiencia: “Resulta que atiendo el teléfono fijo y una voz de un muchacho joven me dice ¡Hola, abuela! , enseguida caí que me querían estafar”. En un ingenioso giro, el hombre decidió seguir el juego, afirmando que tenía 150.000 dólares y un medio kilo de oro. “Le dije, claro, tenemos el medio kilo de oro que compramos también”, agregó.

Al darse cuenta de la situación, contactó a la policía, que llegó al lugar durante la llamada. “Hubo una persecución, un patrullero chocó un auto particular. Uno quedó detenido”, explicó. Aunque uno de los delincuentes fue liberado poco después, el hombre recibió una compensación económica por su colaboración, aunque expresó su incomodidad: “Yo no me puse muy feliz tampoco, sé que es dinero de gente que engañaron”.

El hombre, que vive solo y no tiene hijos ni nietos, advirtió sobre los peligros de estas situaciones: “Ojalá que sigan llamando. Yo voy a seguir con esta estrategia”.

Sin embargo, no se recomienda seguir el juego a los estafadores, ya que puede resultar peligroso.

Informe de Giuliana Piantoni.