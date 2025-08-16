En vivo

Deportes

Boca visita a Independiente de Rivadavia con la urgencia de sumar tres puntos

El “Xeneize” buscará recuperarse tras un empate frente a Racing. El encuentro se disputará este domingo, desde las 20.30, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. 

16/08/2025 | 16:07Redacción Cadena 3

FOTO: Miguel Merentiel

Boca Juniors visitará a Independiente de Rivadavia en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), desde las 20:30hs. El duelo contará con el arbitraje encabezado por Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por José Carreras.

El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda. En aquella tarde, el centro delantero Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.

El “Xeneize comandado por el director técnico Miguel Russo realizará un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza. El triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades.

Por otra parte, el conjunto del interior del país llega a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante. En ese duelo, el único tanto de Independiente de Rivadavia llegó de la mano del extremo colombiano Sebastián Villa.

La “Lepra” mendocina intentará hacerse fuerte de local para seguir sumando en el campeonato; en donde se encuentra por encima de su contrincante, en el puesto 11 con 4 puntos.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Quinta fecha

Independiente de Rivadavia - Boca Juniors

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Federico Cano Cuarto árbitro: Mauricio Martin VAR: José Carreras AVAR: Diego Romero

Horario: 20:30

TV: ESPN Premium

Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Boca Juniors? Boca Juniors jugará contra Independiente de Rivadavia en Mendoza.

¿Quién dirige el partido? El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo.

¿Cuándo se lleva a cabo el encuentro? El partido se jugará el sábado a las 20:30 hs.

¿Cómo llega Boca Juniors? Boca llega tras un empate 1-1 contra Racing Club.

¿Cuál es la situación en la tabla? Boca tiene 3 puntos y ocupa el puesto 14 en su grupo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

