Gaza: un millón de mujeres y niñas enfrentan la hambruna, según la ONU

FOTO: La hambruna azota a las palestinas en medio de la guerra.

Un millón de mujeres y niñas enfrentan una hambruna masiva, violencia y abusos en Gaza, informó hoy sábado la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) en la red social X.

"El hambre se está extendiendo rápidamente en Gaza... Las mujeres y las niñas se ven obligadas a adoptar estrategias de supervivencia cada vez más peligrosas, como salir en busca de comida y agua con el riesgo extremo de ser asesinadas", afirmó la Unrwa. Además, instó a levantar el bloqueo israelí sobre Gaza, donde viven más de dos millones de personas, y a llevar ayuda humanitaria "a gran escala".

Las declaraciones se produjeron después de que las autoridades sanitarias de Gaza informaron hoy de once muertes más, entre ellas la de un niño, por hambruna y desnutrición en las últimas veinticuatro horas, lo que eleva el número total de muertes relacionadas con el hambre a 251, entre ellas 108 niños.

El número total de personas muertas por los ataques israelíes desde octubre de 2023 ha superado las 61.800, con más de 155.000 heridos, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

El jueves, 108 organizaciones no gubernamentales (ONG) señalaron en un comunicado conjunto que, desde el 2 de marzo, "la mayoría de las principales ONG internacionales no han podido entregar ni un solo camión con suministros vitales" debido a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, y que solo en julio se denegaron más de 60 solicitudes de decenas de ONG con la justificación de que "no están autorizadas a entregar ayuda".

El viernes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que entre el 27 de mayo y el 13 de agosto se registraron al menos 1.760 palestinos muertos mientras buscaban ayuda en Gaza, 994 en las inmediaciones de los emplazamientos militarizados no pertenecientes a la ONU y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministros.