Comienzo arrollador del Manchester City en la Premier League: goleada 4-0 y doblete de Haaland

El Manchester City debutó en la nueva edición de la Premier League con una goleada 4-0 al Wolverhampton, dejando en claro que esta temporada quiere recuperar el trono.

El encuentro comenzó parejo, con un Manchester City que buscaba el gol pero que no encontraba la manera. Sin embargo, todo se quebró luego de la media hora de juego, ya que a los 34 minutos el delantero noruego Erling Haaland abrió el marcador. Solo tres minutos después, el mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders estiró la ventaja.

El mismo Haaland fue el encargado de liquidar el asunto a la hora de juego, al definir con mucha calidad luego de una gran jugada colectiva. Finalmente, el delantero francés Rayan Cherki estampó el 4-0 definitivo a los 81 minutos con un gran remate desde afuera del área.

El Manchester City, que es dirigido por el español Pep Guardiola, quiere recuperar el trono en la Premier League, luego de que el Liverpool se haya quedado con el título en la temporada 2024/25.

Desde la llegada de Guardiola al banquillo de los “Citizens”, en la temporada 2016/17, demostraron un gran dominio en la Premier League, ganándola en seis ocasiones (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024).

Sin el “Dibu” Martínez, el Aston Villa empató con el Newcastle, mientras que el Tottenham goleó al Burnley.

El equipo en el que ataja el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, el Aston Villa, igualó sin goles frente al Newcastle, por la primera fecha de la Premier League.

El “Dibu”, que es fundamental para el funcionamiento de los dirigidos por el español Unai Emery, no pudo decir presente ya que tuvo que cumplir una fecha de sanción por la tarjeta roja que recibió en la última fecha de la edición 2024/25 de la Premier League frente al Manchester United.

En otro de los partidos destacados de este sábado, el Tottenham del defensor argentino Cristian “Cuti” Romero goleó como local 3-0 al Burnley, con un doblete del brasilero Richarlison y otro tanto del galés Brenhan Johnson.

La actividad en la Premier League continuará este domingo con los siguientes partidos: Nottingham Forest – Brentford, Chelsea – Crystal Palace y Manchester United - Arsenal.

Los resultados de este sábado en la Premier League

Aston Villa 0 – 0 Newcastle

Brighton 1 – 1 Fulham

Sunderland 3 – 0 West Ham

Tottenham 3 – 0 Burnley

Wolverhampton 0 – 4 Manchester City