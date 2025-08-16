En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Riestra

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Barcelona inició con el pie derecho en LaLiga tras golear al Mallorca

El conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick sumó sus primeros tres puntos en el campeonato español.

16/08/2025 | 17:34Redacción Cadena 3

FOTO: El Barcelona inició con el pie derecho en LaLiga tras golear al Mallorca.

Barcelona arrancó con paso firme la temporada 2025/26 en LaLiga al imponerse 3-0 a Mallorca en Son Moix en el marco de la primera fecha.

El equipo de Hans-Dieter Flick mostró autoridad desde el inicio y supo aprovechar las circunstancias adversas de su rival, que jugó gran parte del partido con nueve futbolistas. La conexión entre los delanteros Lamine Yamal y Raphinha fue determinante para abrir el marcador temprano, mientras que el mediocampista Ferran Torres y el propio Lamine sellaron una victoria cómoda.

El encuentro quedó marcado por la polémica, ya que en apenas 37 minutos, Mallorca sufrió dos expulsiones, la del mediocampista Manu Morlanes y el delantero Vedat Muriqi, lo que condicionó por completo el trámite.

En ese contexto, el “Barça” no dudó en inclinar la balanza. Primero, un centro medido de Lamine terminó en el gol de Raphinha, y luego una jugada confusa —en la que el árbitro parecía haber detenido el juego— permitió a Ferran estirar la ventaja.

La segunda mitad tuvo menos ritmo y más control del Barcelona, donde siguió generando ocasiones claras que generaron peligro en el arquero Leo Román, figura en el conjunto local.

En los minutos finales, Lamine Yamal anotó el 3 a 0 y se coronó como la figura del partido, ilusionando a su hinchada en este inicio del campeonato.

El Barcelona inició esta temporada de LaLiga con tres puntos valiosos y una actuación convincente, mientras que el Mallorca deberá recomponerse tras un estreno accidentado y condicionado por las expulsiones.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Barcelona ganó el partido.

¿Cuál fue el resultado final?
El resultado final fue 3-0 a favor del Barcelona.

¿Cuántas expulsiones sufrió el Mallorca?
El Mallorca sufrió dos expulsiones.

¿Quién fue la figura del partido?
Lamine Yamal fue la figura del partido.

¿Qué entrenador dirige al Barcelona?
El Barcelona es dirigido por Hans-Dieter Flick.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho