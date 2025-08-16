FOTO: Pipazo, la droga vinculada a femicidios en Córdoba que alarmó a la provincia

El pipazo, un precursor de la cocaína conocida como “droga sucia”, estuvo altamente vinculado con los femicidios de Milagros Basto y Brenda Torres, casos que conmocionaron a la provincia.

Según los datos a los que accedió el portal El Doce, la doctora Andrea Vilkelis, jefa de Toxicología del Hospital de Urgencias, explicó que el pipazo es altamente adictivo y provoca daños graves en pocos meses: “Se trata de un precursor del clorhidrato de cocaína con alto nivel de impurezas. Su efecto puede ser letal en un plazo muy corto.”

Además, Vilkelis detalló que la droga genera euforia intensa durante 15 a 30 minutos, seguida de depresión profunda: “El consumidor se siente bien y puede tener alucinaciones, pero luego su estado cae y lo empuja a buscar más droga”, explicó.

Entre los efectos físicos y neurológicos, la especialista mencionó infartos, accidentes cerebrovasculares, pérdida severa de peso, debilitamiento de las defensas y un deterioro general que reduce la expectativa de vida a entre seis meses y un año: “No comen ni duermen por consumirla”, advirtió.

El bajo costo del pipazo facilita su rápida expansión y se supo que se consume en pequeñas dosis, conocidas como “puchitos”, y muchos adictos recurren a delitos menores, violentos o a la venta de pertenencias personales para obtenerla.