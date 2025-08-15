En vivo

Sociedad

Alerta meteorológica por viento fuerte: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este viernes. En la nota, el detalle.

15/08/2025 | 06:30Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta meteorológica por vientos fuertes.

El mal clima se mantiene este viernes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

Según el organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más elevados”.

