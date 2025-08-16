En vivo

Huracán venció a Argentinos Juniors en el final y se quedó con tres puntos claves en el Torneo Clausura

En un duelo lleno de expulsados, el "Globo" se llevó la victoria gracias a Agustín Urzi. El "Bicho" terminó con 9 jugadores.

16/08/2025 | 18:52Redacción Cadena 3

FOTO: Huracán venció a Argentinos Juniors en el final y se quedó con tres puntos claves en el Torneo Clausura.

Huracán logró un triunfo agónico por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el estadio Tomás Adolfo Ducó en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol de la tarde lo convirtió Agustín Urzi a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando todo parecía encaminarse a un empate sin goles, después de llegar solo al área del “Bicho de la Paternal” y darle la victoria.

El encuentro fue áspero y cargado de roces, con varias amonestaciones y expulsiones. Argentinos quedó en inferioridad numérica desde la primera mitad tras la roja a Federico Fattori y en el complemento también vieron la roja Gonzalo Siri y Francisco Álvarez, lo que dejó al “Bicho” con nueve futbolistas.

Con este triunfo, Huracán alcanzó los nueve puntos en el campeonato y se posicionó en el tercer lugar, mientras que Argentinos Juniors quedó en el décimo lugar con cinco unidades.

Lectura rápida

¿Cuál fue el resultado del partido? Huracán venció a Argentinos Juniors por 1 a 0.

¿Quién anotó el gol decisivo? El gol fue convertido por Agustín Urzi en el minuto 41 del segundo tiempo.

¿Dónde se jugó el encuentro? El partido se llevó a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

¿Cuántas expulsiones hubo en el partido? Hubo tres expulsiones, dejando a Argentinos Juniors con nueve jugadores.

¿Cuál es la situación de los equipos en la tabla? Huracán está en tercer lugar con nueve puntos y Argentinos Juniors en décimo lugar con cinco puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

