Huracán venció a Argentinos Juniors en el final y se quedó con tres puntos claves en el Torneo Clausura
En un duelo lleno de expulsados, el "Globo" se llevó la victoria gracias a Agustín Urzi. El "Bicho" terminó con 9 jugadores.
16/08/2025 | 18:52Redacción Cadena 3
Huracán logró un triunfo agónico por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el estadio Tomás Adolfo Ducó en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El único gol de la tarde lo convirtió Agustín Urzi a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando todo parecía encaminarse a un empate sin goles, después de llegar solo al área del “Bicho de la Paternal” y darle la victoria.
El encuentro fue áspero y cargado de roces, con varias amonestaciones y expulsiones. Argentinos quedó en inferioridad numérica desde la primera mitad tras la roja a Federico Fattori y en el complemento también vieron la roja Gonzalo Siri y Francisco Álvarez, lo que dejó al “Bicho” con nueve futbolistas.
Con este triunfo, Huracán alcanzó los nueve puntos en el campeonato y se posicionó en el tercer lugar, mientras que Argentinos Juniors quedó en el décimo lugar con cinco unidades.
