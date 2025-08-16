Secuestraron 43 kilos de marihuana y detuvieron a dos personas en Zavaleta

La Policía de la Ciudad secuestró 43,39 kilos de marihuana y detuvo a un hombre y a su hermana durante un operativo realizado en la madrugada del viernes en el barrio Zavaleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50, cuando efectivos que patrullaban la zona observaron a un joven de 21 años en la vía pública con bolsas de consorcio y en evidente estado de nerviosismo.

El muchacho, recién llegado de Misiones junto a su esposa e hija, se acercó a los policías y entregó de manera voluntaria 59 ladrillos de marihuana.

Según declaró, estaba viviendo en la casa de su hermana y denunció que ella le había confesado dedicarse a la venta de drogas. También afirmó que, al manifestar su rechazo, la mujer lo amenazó a él y a su familia, por lo que decidió retirar los paquetes y entregarlos a las autoridades.

Por orden de la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo de la fiscal Dra. Titto, se dispuso el secuestro de la droga, su traslado a la División Antidrogas y una consigna frente al domicilio de la mujer.

Horas más tarde, la hermana negó lo dicho por el joven y habilitó el ingreso de la Policía a la vivienda, donde no se hallaron más estupefacientes.

Sin embargo, la Fiscalía ordenó la detención de ambos y la mujer fue imputada por infracción a la Ley de Drogas, mientras que su hermano quedó acusado de violación de domicilio.