Crece la demanda de asistentes gerontológicos en Buenos Aires

El oficio que gana relevancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la formación como asistentes gerontológicos. La capacitación técnica y humana se vuelve indispensable para garantizar cuidados de calidad y dignidad a las personas mayores, tanto en sus hogares como en instituciones.

Los asistentes gerontológicos no solo realizan tareas de cuidado, sino que también promueven la autonomía, el estímulo y el respeto de derechos de quienes acompañan.

En Argentina existen múltiples ofertas de formación, ya que el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, a través del Ministerio de Capital Humano, ofreció cursos gratuitos para mayores de 18 años con primaria completa.

También, en la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 6571 estableció un curso semestral semipresencial con contenidos sobre envejecimiento, síndromes geriátricos, socorrismo y prácticas comunitarias, por otro lado, la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos brindó capacitación virtual en todo el país, con certificación de asistente gerontológico.