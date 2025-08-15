En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Instituto vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Notas

Cuáles son los posibles escenarios del fallo de YPF en EE.UU.

La corte de apelaciones de Estados Unidos frenó la entrega de acciones de YPF. Sebastián Maril, especialista en deuda soberana, destacó la importancia de esta decisión. 

15/08/2025 | 18:49Redacción Cadena 3

FOTO: YPF (NA)

  1.

    Audio. Cuáles son los posibles escenarios del fallo de YPF en EE.UU.

    Informados al regreso

    Episodios

La corte de apelaciones de Estados Unidos decidió suspender la entrega de acciones de YPF a favor de Argentina, tras un fallo administrativo que busca ganar tiempo en el proceso. Sebastián Maril, especialista en deuda soberana, destacó la importancia de esta decisión al asegurar que "nos hace ganar tiempo" y permite al gobierno argentino estar "menos preocupado" sobre este tema legal.

Maril explicó que aunque el fallo no resuelve la cuestión de fondo, que es la entrega de acciones a YPF, sí evita un escenario catastrófico para el país. "Las acciones quedan en manos de Argentina por ahora", señaló. La apelación está en curso y se espera que la resolución final llegue en octubre, lo que da un respiro a Argentina en medio de una situación económica compleja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las expectativas en Nueva York, Maril comentó que el gobierno de EE. UU. realizó una intervención en esta apelación, actuando como mediador. Sin embargo, no se sabe con certeza si su influencia fue determinante en el fallo actual. "El Departamento de Justicia podría haber persuadido a la República Argentina", indicó.

En relación a los fondos involucrados, Maril aclaró que no se trata de típicos fondos buitres. "Lo que buscan es ayudar a Argentina a cobrar pronto", comentó, refiriéndose a las intenciones de Bafor Capital y otros beneficiarios de la deuda.

Finalmente, el especialista subrayó que la situación política en Argentina será clave para avanzar. "La pregunta es si realmente los argentinos tenemos paciencia para permitir que el Presidente Milley realice ese cambio", reflexionó. Mientras tanto, los inversores observan con interés, aunque aún existe desconfianza sobre la estabilidad y la capacidad del país para implementar los cambios necesarios. 

Entrevista de Informados al regreso 

Lectura rápida

¿Qué decidió la corte de apelaciones de EE. UU.? Suspendió la entrega de acciones de YPF a favor de Argentina.

¿Quién es Sebastián Maril? Un especialista en deuda soberana que destacó la importancia del fallo.

¿Cuándo se espera la resolución final? En octubre.

¿Qué hizo el gobierno de EE. UU. en este caso? Intervino como mediador en la apelación.

¿Qué buscan los fondos involucrados? Ayudar a Argentina a cobrar pronto, según Maril.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho