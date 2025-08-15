Cuáles son los posibles escenarios del fallo de YPF en EE.UU.

La corte de apelaciones de Estados Unidos decidió suspender la entrega de acciones de YPF a favor de Argentina, tras un fallo administrativo que busca ganar tiempo en el proceso. Sebastián Maril, especialista en deuda soberana, destacó la importancia de esta decisión al asegurar que "nos hace ganar tiempo" y permite al gobierno argentino estar "menos preocupado" sobre este tema legal.

Maril explicó que aunque el fallo no resuelve la cuestión de fondo, que es la entrega de acciones a YPF, sí evita un escenario catastrófico para el país. "Las acciones quedan en manos de Argentina por ahora", señaló. La apelación está en curso y se espera que la resolución final llegue en octubre, lo que da un respiro a Argentina en medio de una situación económica compleja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las expectativas en Nueva York, Maril comentó que el gobierno de EE. UU. realizó una intervención en esta apelación, actuando como mediador. Sin embargo, no se sabe con certeza si su influencia fue determinante en el fallo actual. "El Departamento de Justicia podría haber persuadido a la República Argentina", indicó.

En relación a los fondos involucrados, Maril aclaró que no se trata de típicos fondos buitres. "Lo que buscan es ayudar a Argentina a cobrar pronto", comentó, refiriéndose a las intenciones de Bafor Capital y otros beneficiarios de la deuda.

Finalmente, el especialista subrayó que la situación política en Argentina será clave para avanzar. "La pregunta es si realmente los argentinos tenemos paciencia para permitir que el Presidente Milley realice ese cambio", reflexionó. Mientras tanto, los inversores observan con interés, aunque aún existe desconfianza sobre la estabilidad y la capacidad del país para implementar los cambios necesarios.

Entrevista de Informados al regreso