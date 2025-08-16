Un ex policía federal fue encontrado muerto dentro de una camioneta en La Plata

FOTO: Hallaron muerto a un ex policía federal dentro de una camioneta en La Plata

Un hombre de 57 años, retirado de la Policía Federal Argentina, fue encontrado muerto este sábado dentro de su camioneta en el centro de la ciudad de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el caso fue caratulado como suicidio e interviene la UFI N°5, a cargo del fiscal Mennucci.

El hallazgo se produjo en calle 3, entre 61 y 62, cuando oficiales del Comando Patrullas advirtieron la presencia de una camioneta Ford Ecosport azul estacionada en la vía pública.

En su interior se encontraba un hombre en el asiento del conductor, con la cabeza caída hacia adelante y sin signos vitales.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años, domiciliado en la zona de 525 entre 5 y 6. Al observar de cerca, los policías constataron que presentaba una herida en el rostro, a la altura del ojo derecho, y otra en la nuca.

En el vehículo, entre los asientos delanteros, fue hallado un revólver plateado, que habría sido utilizado en el hecho y el lugar quedó preservado hasta la llegada de Policía Científica y la morguera para realizar las pericias correspondientes.

Finalmente, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la fiscalía 5, que dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia.