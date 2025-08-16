En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Riestra

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

San Telmo vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. Alte. Brown

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un ex policía federal fue encontrado muerto dentro de una camioneta en La Plata

El hallazgo se produjo en calle 3, entre 61 y 62, cuando oficiales del Comando Patrullas advirtieron la presencia de una camioneta.

16/08/2025 | 14:39Redacción Cadena 3

FOTO: Hallaron muerto a un ex policía federal dentro de una camioneta en La Plata

Un hombre de 57 años, retirado de la Policía Federal Argentina, fue encontrado muerto este sábado dentro de su camioneta en el centro de la ciudad de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el caso fue caratulado como suicidio e interviene la UFI N°5, a cargo del fiscal Mennucci.

El hallazgo se produjo en calle 3, entre 61 y 62, cuando oficiales del Comando Patrullas advirtieron la presencia de una camioneta Ford Ecosport azul estacionada en la vía pública.

En su interior se encontraba un hombre en el asiento del conductor, con la cabeza caída hacia adelante y sin signos vitales.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años, domiciliado en la zona de 525 entre 5 y 6. Al observar de cerca, los policías constataron que presentaba una herida en el rostro, a la altura del ojo derecho, y otra en la nuca.

En el vehículo, entre los asientos delanteros, fue hallado un revólver plateado, que habría sido utilizado en el hecho y el lugar quedó preservado hasta la llegada de Policía Científica y la morguera para realizar las pericias correspondientes.

Finalmente, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la fiscalía 5, que dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia.

Lectura rápida

¿Quién fue encontrado muerto? Un ex policía federal de 57 años, Pablo Daniel Marchioni.

¿Dónde ocurrió el hallazgo? En calle 3, entre 61 y 62, en La Plata.

¿Cuándo se encontró el cuerpo? Este sábado.

¿Qué se encontró en la camioneta? Un revólver plateado y la víctima con heridas en el rostro y la nuca.

¿Qué disposición tomó la fiscalía? Dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho