Paritaria de salud: aceptación ajustada de AMRA y rechazo mayoritario de Siprus

En el marco de las negociaciones salariales del sector salud en Santa Fe, los gremios AMRA y SiPrUS adoptaron posturas opuestas frente a la propuesta presentada. Mientras que la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) aceptó la oferta por un margen estrecho, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SiPrUS) la rechazó con una mayoría contundente.

Según los resultados de la votación interna realizada por SiPrUS, el 77 % de los afiliados se expresó en contra de la propuesta.

Con más de 1400 votos emitidos, el gremio definió no solo rechazar el aumento, sino también convocar a una jornada de protesta para este miércoles. Además, se evalúa una nueva medida de fuerza para la próxima semana, cuya modalidad será definida en los próximos días.

Leandro Goldsack, vocero de SiPrUS, explicó que la decisión refleja el descontento generalizado con la oferta, considerada insuficiente. “La propuesta no compensa la pérdida salarial acumulada en el último año y medio”, sostuvo.

La propuesta oficial consiste en un incremento del 7 %, dividido en seis tramos: 1,5 % en julio, 1,5 % en agosto, y 1 % mensual entre septiembre y diciembre. Los aumentos se aplican sobre la base salarial de junio y contemplan un monto mínimo garantizado de $40.000 durante los primeros tres meses, y de $70.000 en los últimos tres del año.

Mientras AMRA resolvió aceptar la oferta, aunque por diferencia mínima, la respuesta de SiPrUS marca una fuerte disconformidad en parte del sector profesional de la salud, que reclama una mejora sustancial en las condiciones salariales.