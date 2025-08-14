En vivo

Sociedad

Paritaria: docentes rechazaron la oferta y anuncian protestas sin paros

Amsafé y Sadop votaron en contra de la propuesta provincial, mientras ATE aceptó (a nivel provincial) con disconformidad un aumento del 7% semestral.   

14/08/2025 | 19:59Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: ATE y Amsafe, dos de los gremios que definen postura ante oferta salarial.

La negociación paritaria en Santa Fe volvió a tensarse este jueves tras el rechazo mayoritario de los docentes públicos y privados a la oferta salarial del gobierno provincial.

Mientras Amsafé, el gremio que agrupa a los maestros estatales, anunció un plan de lucha con protestas semanales, pero sin medidas de fuerza tradicionales, los docentes privados de Sadop Rosario también expresaron su descontento, aunque optaron por no realizar acciones de fuerza inmediatas.

En una asamblea con participación de 2.764 afiliados, Amsafé votó de manera unánime en contra de la propuesta oficial. "No puede haber imposición, sino propuestas que mejoren las condiciones laborales y pedagógicas", afirmó Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato.

El gremio acordó movilizarse todos los miércoles en distintas localidades de la provincia, manteniendo un "estado de alerta y asamblea permanente" en reclamo de "salarios dignos y mejoras previsionales".

Por su parte, la seccional Rosario de Sadop —que representa a los docentes de escuelas privadas— informó que más del 90% de sus afiliados rechazó la oferta salarial, aunque seis de cada diez votaron por no adoptar medidas de fuerza de momento. "Esperamos que el gobierno convoque a una nueva reunión paritaria", señalaron en un comunicado. A nivel provincial se corroboró una votación similar (el 97% de los maestros votó por la negativa y anunciaron acciones de lucha).

En contraste, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aprobó con un ajustado 56% de votos a favor el aumento del 7% semestral ofrecido por la provincia para los empleados públicos. Sin embargo, el descontento fue marcado: el 44% restante rechazó la propuesta, y la seccional Rosario se pronunció en contra. UPCN, otro de los gremios estatales, ya había dado su aval el miércoles.

