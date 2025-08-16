Cierre de kioscos en Rosario, entre bajo consumo y normativa: "Es día a día"

En el último año, 16.000 quioscos han cerrado en Argentina, según un informe de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina.

Marcos Di Filippo, titular de la Cámara de Kiosqueros en Rosario, expresó en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario su preocupación por esta tendencia. "Es una cifra que nos preocupa, es una tendencia que nos preocupa", afirmó, al tiempo que destacó que el cierre de kioscos no se debe únicamente a aumentos recientes, sino a diversas problemáticas que enfrenta el sector.

Más allá de la dinámica comercial y el posible impacto de una crisis de consumo, los kiosqueros señalan también como una de las principales preocupaciones en Rosario a las cadenas o los llamados negocios de “grandes superficies”.

"La normativa no se está haciendo cumplir", indicó Di Filippo, refiriéndose a la ley provincial que regula la cantidad de metros cuadrados que puede ocupar un quiosco. "Si ves el centro de la Ciudad de Rosario, hay 50 locales de cadenas de quioscos que atraen a nuestros clientes con publicidad engañosa", agregó.

Di Filippo explicó que las cadenas de quioscos, a menudo con más de 1.200 metros cubiertos, no cumplen con la misma normativa que los quioscos independientes. "Nos llama mucho la atención que para una cadena sí hay habilitaciones y para otra no", manifestó. Según él, esta situación genera una competencia desleal para los quiosqueros de barrio.

El presidente de la Cámara también mencionó el impacto de la baja en las ventas y el aumento de costos operativos. "Cualquier quiosco con seis o siete heladeras está pagando entre 300 y 400 mil pesos de luz por mes", señaló.

Además, mencionó que los hábitos de consumo han cambiado, y que los quioscos ahora venden productos de primera necesidad, no solo golosinas y bebidas. "Hoy dependemos mucho de la zona en donde esté el comercio", explicó.

Di Filippo subrayó la necesidad de adaptarse a estos cambios: "Hoy hay la misma cantidad de dietéticas en una cuadra que el quiosco, y eso hace 20 años atrás era impensado". A pesar de los desafíos, se muestra optimista sobre el futuro del rubro, enfatizando la importancia de cumplir con las normativas para proteger a los pequeños comercios.

"Estamos en el día a día", concluyó Di Filippo sobre la actualidad económica.

Entrevista de Susana Manzelli.