En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Riestra

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Rosario Una Mañana para todos Rosario

Cierre de kioscos en Rosario, entre bajo consumo y normativa: "Es día a día"

Desde la Cámara de Kiosqueros local se refirieron al dato nacional que marca una creciente baja de persianas en estos locales. Apuntaron a su vez al incumplimiento de la ley de grandes superficies.   

16/08/2025 | 17:39Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: kiosco.

  1. Audio. Consumo en Rosario: ¿cuántos kioscos cerraron en el último tiempo?

    Una mañana para todos Rosario

    Episodios

En el último año, 16.000 quioscos han cerrado en Argentina, según un informe de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina.

Marcos Di Filippo, titular de la Cámara de Kiosqueros en Rosario, expresó en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario su preocupación por esta tendencia. "Es una cifra que nos preocupa, es una tendencia que nos preocupa", afirmó, al tiempo que destacó que el cierre de kioscos no se debe únicamente a aumentos recientes, sino a diversas problemáticas que enfrenta el sector.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más allá de la dinámica comercial y el posible impacto de una crisis de consumo, los kiosqueros señalan también como una de las principales preocupaciones en Rosario a las cadenas o los llamados negocios de “grandes superficies”.

"La normativa no se está haciendo cumplir", indicó Di Filippo, refiriéndose a la ley provincial que regula la cantidad de metros cuadrados que puede ocupar un quiosco. "Si ves el centro de la Ciudad de Rosario, hay 50 locales de cadenas de quioscos que atraen a nuestros clientes con publicidad engañosa", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Di Filippo explicó que las cadenas de quioscos, a menudo con más de 1.200 metros cubiertos, no cumplen con la misma normativa que los quioscos independientes. "Nos llama mucho la atención que para una cadena sí hay habilitaciones y para otra no", manifestó. Según él, esta situación genera una competencia desleal para los quiosqueros de barrio.

El presidente de la Cámara también mencionó el impacto de la baja en las ventas y el aumento de costos operativos. "Cualquier quiosco con seis o siete heladeras está pagando entre 300 y 400 mil pesos de luz por mes", señaló.

Además, mencionó que los hábitos de consumo han cambiado, y que los quioscos ahora venden productos de primera necesidad, no solo golosinas y bebidas. "Hoy dependemos mucho de la zona en donde esté el comercio", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Di Filippo subrayó la necesidad de adaptarse a estos cambios: "Hoy hay la misma cantidad de dietéticas en una cuadra que el quiosco, y eso hace 20 años atrás era impensado". A pesar de los desafíos, se muestra optimista sobre el futuro del rubro, enfatizando la importancia de cumplir con las normativas para proteger a los pequeños comercios.

"Estamos en el día a día", concluyó Di Filippo sobre la actualidad económica.

Entrevista de Susana Manzelli. 

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho