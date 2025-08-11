Aseguran que cerraron 16 mil kioscos por la crisis económica

La situación que atraviesan los kioscos y maxi kioscos en Argentina es preocupante, ya que se reporta el cierre de más de 16.000 establecimientos en lo que va de 2025. Esta cifra, proporcionada por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, refleja una tendencia alarmante que afecta a pequeños comercios en todo el país, incluyendo Rosario y Santa Fe.

Marcos Difilippo, referente de la Unión de Kiosqueros de Rosario, señaló al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "la situación que está pasando en Rosario, en Santa Fe, pasa exactamente en las otras provincias de diferente manera, pero afectan igual al pequeño comercio". Aseguró que, desde la pandemia, los kioscos han tenido que adaptarse y comenzar a vender productos de primera necesidad, como alimentos y artículos no perecederos, en lugar de limitarse a la venta de golosinas y bebidas.

Difilippo destacó que "hoy en día, si uno se acerca al comercio de cercanía, va a encontrar un montón de productos que hace años atrás no los encontraba". Esta reconversión ha sido una respuesta a la competencia desleal que enfrentan los kioscos frente a grandes superficies comerciales, lo que ha complicado aún más su situación económica.

El cambio en los hábitos de consumo también ha impactado en la forma en que los consumidores utilizan los kioscos. Según se mencionó, "hoy hay otros métodos" de compra que han llevado a las personas a salir más prevenidas de casa, lo que afecta la frecuencia de visitas a estos establecimientos. "Quizás se compra, se guarda y cuando se necesita se lleva en la mochila", agregó Difilippo, destacando cómo la economía y los cambios en los hábitos de los consumidores han influido en la disminución de ventas.

