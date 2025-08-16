Sinner terminó con el sueño de Atmane y se metió en la final del Masters 1000 de Cincinnati
El italiano espera por el ganador del encuentro entre Alcaraz y Zverev.
16/08/2025
FOTO: Sinner, a la final en Cincinnati.
El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, terminó con el sueño del francés Térence Atmane y se metió en la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde espera por el ganador del partido entre el español Carlos Alcaraz (2°) y el alemán Alexander Zverev (3°).
Sinner, que está teniendo un 2025 prácticamente perfecto, se quedó con el triunfo por 7-6(4) y 6-2, luego de una hora y 26 minutos de juego.
El primer set fue muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus turnos de saque hasta el tie-break, aunque allí fue donde el italiano impuso toda su jerarquía para imponerse por 7-4 y tomar una ventaja clave.
Ya en el segundo set, Sinner estuvo mucho más confiado, mientras que Atmane comenzó a cometer más errores no forzados y poco a poco veía cómo se le escapaba el partido. Así fue como el italiano consiguió quedarse con el triunfo gracias al 6-2 definitivo tras quebrarle el saque a su oponente en dos ocasiones.
Sinner, que se perdió tres meses del calendario por dar positivo en un control antidoping, irá en busca de su tercer título en la temporada, luego de los conseguidos en el Abierto de Australia y en Wimbledon. Además, llegó a la final en el Masters 1000 de Roma y Roland Garros, cayendo en ambas ocasiones con Alcaraz.
Pese a la derrota, Atmane tuvo una semana soñada en Cincinnati, donde superó la clasificación para meterse en el cuadro principal y eliminar a grandes candidatos, como el estadounidense Taylor Fritz (4°) y el danés Holger Rune (7°).
Gracias a esta gran participación en Cincinnati, Atmane subirá más de 60 posiciones en el ranking y quedará dentro del top 70.
El rival de Sinner en la final será el ganador del partido entre Alcaraz y Zverev, quienes se enfrentarán a partir de las 19 (hora de Argentina).
