Gabriel Travaglini: "El rugby crece cuando se federaliza y se acerca a la gente"

En la antesala del esperado debut de Los Pumas frente a los All Blacks en Córdoba, por la primera fecha del Rugby Championship, el presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Gabriel Travaglini, dialogó con Cadena 3 Argentina y destacó la importancia de la federalización del deporte, la cercanía de los jugadores con el público y el desarrollo del rugby en el continente.

“Es un orgullo estar acá, con una convocatoria impresionante y un ambiente de fiesta. La afluencia de público en Córdoba es maravillosa. Siempre hay una oportunidad de ganar y ojalá podamos conseguir por primera vez un triunfo histórico ante Nueva Zelanda en nuestro país”, expresó Travaglini en medio del entusiasmo popular que rodeó al Estadio Mario Alberto Kempes.

La apuesta por la federalización

El titular de la UAR subrayó la política de llevar a Los Pumas a diferentes provincias, con el objetivo de acercar el seleccionado a todo el país:

“Desde hace años intentamos federalizar el rugby. Estuvimos en Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, Mendoza, Santa Fe, además de Buenos Aires, y hoy en Córdoba. No todas las provincias tienen estadios con las medidas que exige World Rugby, pero buscamos estar en la mayor cantidad de lugares posibles. Esto genera un vínculo muy fuerte con la gente”, remarcó.

Travaglini también ponderó el impacto social que generan las actividades complementarias de los jugadores: visitas a hospitales, entrenamientos abiertos y encuentros con jóvenes. “Ese legado es lo que queda, más allá del resultado. Los Pumas se muestran como un equipo cercano y eso fortalece al rugby argentino”.

El futuro del Rugby Championship y el crecimiento regional

Consultado por el calendario internacional, Travaglini explicó que en 2026 habrá modificaciones debido a acuerdos de giras entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, aunque aseguró que Los Pumas seguirán enfrentando a potencias: “El año que viene jugaremos dos partidos con Australia y uno con Sudáfrica. No podremos enfrentar a los All Blacks, pero vamos a mantener el nivel competitivo que necesitamos”.

Además, valoró el desarrollo del Super Rugby Américas, torneo que impulsa a jugadores de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. “Por primera vez en un Mundial tuvimos tres selecciones sudamericanas, y eso habla del crecimiento. Hoy Los Pumas cuentan con seis cordobeses en el plantel, todos con experiencia en franquicias como Dogos y Pampas. Ese roce es clave para nutrir al seleccionado”.

Un mensaje de unidad

El presidente de la UAR también puso en relieve el espíritu de familia que rodea al rugby: “Es emocionante ver a abuelos, padres e hijos compartiendo esta fiesta. Muchos viajaron desde provincias vecinas, agotaron hoteles y colmaron Córdoba. Eso es lo que genera el deporte cuando se lo muestra de manera federal”.

Finalmente, Travaglini aseguró que la cercanía entre jugadores e hinchas es una marca registrada de Los Pumas: “Nuestros chicos siempre están dispuestos a firmar camisetas, sacarse fotos y compartir con la gente. Esa empatía y humildad son valores fundamentales. El rugby argentino crece cuando se federaliza y se acerca a la gente”.

Entrevista de La Cadena del Try.