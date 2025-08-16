La Policía investiga la muerte de un joven de 27 años en el barrio La República
El cuerpo fue hallado en su casa. Encontraron manchas de sangre en cercanías de la vivienda.
16/08/2025 | 14:26Redacción Cadena 3
FOTO: La Policía investiga la muerte de un joven de 27 años en el barrio La República.
La Policía de San Luis investiga la muerte de un joven de 27 años en el barrio La República, en la zona oeste de la ciudad capital. El cuerpo fue hallado este sábado en su vivienda, en la manzana 48.
En una vereda cercana se encontraron rastros de sangre que habrían marcado el trayecto hasta la casa. El caso se caratuló como averiguación muerte y no se descarta ninguna hipótesis.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, homicidios y peritos de criminalística.
Informe de Alejandro Heredia.