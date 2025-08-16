FOTO: La Policía investiga la muerte de un joven de 27 años en el barrio La República.

La Policía de San Luis investiga la muerte de un joven de 27 años en el barrio La República, en la zona oeste de la ciudad capital. El cuerpo fue hallado este sábado en su vivienda, en la manzana 48.

En una vereda cercana se encontraron rastros de sangre que habrían marcado el trayecto hasta la casa. El caso se caratuló como averiguación muerte y no se descarta ninguna hipótesis.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, homicidios y peritos de criminalística.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Alejandro Heredia.