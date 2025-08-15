En vivo

San Luis negó la recepción de fentanilo del laboratorio investigado

El Ministerio de Salud provincial aseguró que no recibió ninguna ampolla de HLB Pharma, empresa implicada en más de 97 muertes en el país.

15/08/2025 | 07:15Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

    San Luis negó la recepción de fentanilo del laboratorio investigado por las muertes

El Ministerio de Salud de San Luis confirmó que la provincia no recibió fentanilo del laboratorio HLB Pharma investigado por la muerte de más de 97 personas en todo el país.

Estela Rodríguez, directora de Fármacos, afirmó: "La provincia no ha tenido ni tiene ningún tipo de lote de HLB con respecto a fentanilo".

Este pronunciamiento se produce en medio de la preocupación por la contaminación de este potente medicamento y sus implicancias en la salud pública.

Lectura rápida

¿Qué confirmó el Ministerio de Salud de San Luis? La provincia no recibió fentanilo del laboratorio HLB Pharma.

¿Quién es Estela Rodríguez? Es la directora de Fármacos del Ministerio de Salud de San Luis.

¿Cuántas personas han muerto en el país por el fentanilo? Más de 97 personas han fallecido por el fentanilo contaminado.

¿Qué dijo Estela Rodríguez sobre HLB Pharma? Afirmó que la provincia no tiene ningún lote de HLB con respecto al fentanilo.

¿Por qué es relevante este pronunciamiento? Se produce en medio de la preocupación por la contaminación del fentanilo y sus implicancias en la salud pública.

