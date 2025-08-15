San Luis negó la recepción de fentanilo del laboratorio investigado

El Ministerio de Salud de San Luis confirmó que la provincia no recibió fentanilo del laboratorio HLB Pharma investigado por la muerte de más de 97 personas en todo el país.

Estela Rodríguez, directora de Fármacos, afirmó: "La provincia no ha tenido ni tiene ningún tipo de lote de HLB con respecto a fentanilo".

Este pronunciamiento se produce en medio de la preocupación por la contaminación de este potente medicamento y sus implicancias en la salud pública.