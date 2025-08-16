Jhohan Romaña criticó el arbitraje tras la caída de San Lorenzo: “Van varios partidos que inclinan la cancha"

San Lorenzo se fue con las manos vacías de Vicente López tras perder 2 a 1 ante Platense y, una vez finalizado el partido, Jhohan Romaña explotó contra el arbitraje.

El defensor colombiano apuntó directamente contra Sebastián Martínez y aseguró que los fallos perjudican sistemáticamente al “Ciclón”: “Van varios partidos que inclinan la cancha, es siempre lo mismo y estamos cansados”.

El zaguero se refirió puntualmente a las expulsiones que marcaron el desarrollo del partido, donde consideró que la roja a Ignacio Vázquez, jugador de Platense, estuvo bien sancionada, pero cuestionó que inmediatamente se compensara con la salida de Alexis Cuello.

“La roja a Cuello fue una bobada. Para mí está muy bien expulsado el jugador de ellos y quiere compensar con el nuestro. Le pedí una explicación y me dice cualquier cosa. No sabe ni siquiera qué decir”, criticó Romaña.

En ese sentido, el colombiano remarcó la sensación de impotencia que invade al plantel: “A nosotros siempre nos perjudican. Nos matamos toda la semana trabajando para que ellos hagan lo que se les da la gana. En la próxima fecha pitan y como si nada”.

Los antecedentes recientes alimentan la bronca del defensor, ya que San Lorenzo ya había sentido que lo perjudicaban en otros compromisos, como contra Gimnasia, cuando no le sancionaron un claro penal por mano de Pedro Silva Torrejón, y frente a Tigre en Copa Argentina, donde Damián Ayude le recriminó al árbitro Leandro Rey Hilfer que cobraba todas las “chiquitas” para el “Matador”.