Le robaron con un inhibidor en Córdoba y denunció que no hay respuestas a pesar de las cámaras

Un vecino de Córdoba Capital denunció un nuevo robo con inhibidores de señal y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades, pese a que aportó registros de cámaras de seguridad con imágenes nítidas de los presuntos delincuentes.

Se trata de Gustavo Arce, propietario de uno de los locales de Agustino, ubicado sobre calle Esquiú al 1300. En diálogo con Cadena 3 relató que el hecho ocurrió el lunes, cuando dejó estacionada su camioneta y se ausentó durante aproximadamente 10 minutos.

Durante ese lapso, los delincuentes habrían utilizado un inhibidor para bloquear la alarma y el cierre del vehículo. Primero intentaron sustraer la camioneta, pero no lograron llevársela. Luego, se llevaron distintos elementos que estaban en el interior, entre ellos portafolios, documentación, dinero, ropa y llaves.

“Es la tercera vez que me roban y, en realidad, esta vez fue con un inhibidor”, contó Arce, quien explicó que las cámaras de seguridad del comercio registraron claramente a los dos sospechosos.

El comerciante aseguró que entregó a la Policía tanto los videos como fotografías de los presuntos autores, pero afirmó que, transcurridas unas 72 horas desde la denuncia, todavía no había recibido novedades sobre la investigación.

Arce también advirtió sobre la reiteración de este tipo de hechos en la zona y mencionó otros robos de camionetas registrados en inmediaciones del Club Hindú.

El vecino sostuvo que su intención es alertar a la ciudadanía sobre el uso de inhibidores y pidió extremar las precauciones al dejar vehículos estacionados, incluso durante períodos muy breves.

“Hoy por hoy hay que tener cuidado con los individuos y hay que ver que realmente no suceda nada”, señaló.

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Además de la pérdida de objetos personales, Arce remarcó las complicaciones posteriores que genera un robo de este tipo, especialmente por la documentación sustraída y la necesidad de cambiar las cerraduras debido al robo de las llaves.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán difundidas para contribuir a la identificación de los sospechosos y aportar elementos a la investigación.

Informe de Alejandro Bustos