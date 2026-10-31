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Cayó granizo en Agua de Oro: advierten que la tormenta se dirige hacia Río Ceballos

El Intendente de la localidad cordobesa, Miguel Ángel Aguirre, comentó en Cadena 3 que la caída de granizo fue leve y no causó daños.

31/10/2026 | 12:40Redacción Cadena 3

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Cayó granizo en Agua de Oro.

FOTO: Cayó granizo en Agua de Oro.

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  1.

    Audio. Cayó granizo en Agua de Oro: advierten que la tormenta se dirige hacia Río Ceballos

    Una mañana para todos

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Este sábado a la mañana cayó granizo en la localidad cordobesa de Agua de Oro.

En diálogo con Cadena 3, el intendente Miguel Ángel Aguirre comentó que el granizo no causó daños. "Cayó un granizo chiquito, fueron 10 minutos y nada más", dijo Aguirre.

El mandatario local explicó que la tormenta se formó de manera repentina, comenzando con un clima cálido y despejado. "Empezó el día con una mañana divina, con un calor hermoso, y en media hora se vinieron las nubes", comentó Aguirre. A pesar de la preocupación inicial, aseguró que el granizo resultó ser leve y no generó problemas en la zona.

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Aguirre también afirmó que, aunque la tormenta continúa en la región, no se prevén más complicaciones. "La tormenta está para el lado de Río Ceballos y para allá va la tormenta", indicó. 

"Gracias a Dios la piedra no ha hecho daño, nada de daño", enfatizó el intendente, quien transmitió tranquilidad a los habitantes de Agua de Oro.  

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Entrevista de "Una mañana para todos".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Agua de Oro? Cayó granizo en la localidad cordobesa de Agua de Oro.

¿Quién comentó sobre el granizo? El intendente Miguel Ángel Aguirre fue quien dio declaraciones sobre el evento.

¿Cuándo sucedió el fenómeno? El granizo cayó el sábado a la mañana.

¿Dónde se formó la tormenta? La tormenta se formó en Agua de Oro y se dirigió hacia Río Ceballos.

¿Por qué no hubo daños? Aguirre aseguró que el granizo fue leve y no causó problemas en la zona.

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