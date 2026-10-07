La duda de De Felippe para el Talleres-Independiente: con "9" o sin una referencia en ataque

Talleres se prepara para recibir a Independiente este domingo en el Mario Kempes, con la premisa de revertir el mal momento deportivo que lo tiene como colista de uno de los grupos, lejos de la clasificación a los playoffs y más lejos aún de poder ingresar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El entrenador Omar De Felippe, entre otras cosas, debe decidir si mantiene el mismo once que comenzó a jugar ante Belgrano y, en ese sentido, si Diego Valoyes seguirá como uno de los integrantes del ataque, apostado en el clásico como “9”.

Ante la ausencia del “Canario” Agustín Alvarez, quien debe cumplir una jornada más de suspensión tras la roja contra Instituto, la disyuntiva del técnico se resume en mantener a Valoyes o apostar por Valentín Dávila, el único futbolista natural en la posición.

Dávila jugó 27 partidos desde su debut, cuatro de ellos como titular y fue autor de otros cuatro goles. Viene de disputar 9 minutos contra Belgrano, no entró ante Instituto y disputó 1 minuto frente a Unión durante el Clausura.

El delantero categoría 2007 no es titular desde el pasado 2 de mayo, en el empate 1-1 contra Unión en Santa Fe por el Apertura. Y el último tanto se lo marcó a Independiente el 21 de marzo, es decir hace casi siete meses.

Después, De Felippe deberá encontrar los mejores intérpretes en las demás posiciones.