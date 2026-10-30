Vuelven a ofrecer $16 millones para identificar al sospechoso del crimen de Ailén Oggero

El Gobierno de Santa Fe solicita la colaboración de la población para identificar a un hombre que aparece en imágenes y que estaría vinculado con el homicidio de Ailén Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 en la zona de calle Prusia al 6700. Quienes aporten información útil podrán acceder a una recompensa de 16 millones de pesos.

El Estado de la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a un hombre vinculado a la investigación por el homicidio de Ailén Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 en la zona de calle Prusia al 6700, en Rosario.

El pedido de colaboración fue difundido a través de los canales oficiales y está acompañado por imágenes y un video en los que se observa al sujeto que los investigadores buscan individualizar. La medida apunta a obtener datos que permitan avanzar en el esclarecimiento del crimen y aportar elementos de interés para la causa.

Desde las autoridades informaron que la identidad de las personas que brinden información, así como la de quienes eventualmente resulten adjudicatarias de la recompensa, será mantenida bajo estricta reserva antes, durante y después de finalizada la investigación.

Quienes puedan aportar datos sobre el hombre buscado pueden comunicarse al 911 o escribir al correo electrónico [email protected]. También podrán brindar información a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o presentarse personalmente en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850.

Además, se reciben datos en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia: en la ciudad de Santa Fe, en avenida General Estanislao López 3302; en Venado Tuerto, en Alvear 675; en Reconquista, en Iriondo 553; y en Rafaela, en Necochea 44.

La recompensa de 16 millones de pesos busca incentivar la colaboración ciudadana y obtener información que permita identificar al hombre que aparece en las imágenes y avanzar en la investigación por el asesinato de Ailén Oggero.