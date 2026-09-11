FOTO: Un hombre falleció tras ser atropellado por un colectivo en Palermo

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – Un hombre falleció tras ser atropellado por un colectivo en el barrio porteño de Palermo, donde se montó un operativo de seguridad por parte de la Policía de la Ciudad y personal del SAME.

El trágico suceso tuvo lugar sobre la Avenida Santa Fe 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, cuando un hombre fue embestido por un colectivo de la línea 152, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con la información proporcionada, dos unidades del SAME llegaron al lugar y constataron que la víctima presentaba lesiones incompatibles con la vida, lo que llevó a declarar su fallecimiento.

Asimismo, se solicitó la intervención de personal de Factores Humanos para asistir al conductor del colectivo, quien sufrió una crisis nerviosa.

Además, se brindó asistencia a un pasajero del colectivo, un hombre mayor de edad, que resultó con lesiones leves debido a la frenada brusca del vehículo.