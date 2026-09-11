Un hombre falleció tras ser atropellado por un colectivo en Palermo
El hecho ocurrió en la Avenida Santa Fe, entre Suipacha y Carlos Pellegrini.
FOTO: Un hombre falleció tras ser atropellado por un colectivo en Palermo
Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – Un hombre falleció tras ser atropellado por un colectivo en el barrio porteño de Palermo, donde se montó un operativo de seguridad por parte de la Policía de la Ciudad y personal del SAME.
El trágico suceso tuvo lugar sobre la Avenida Santa Fe 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, cuando un hombre fue embestido por un colectivo de la línea 152, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con la información proporcionada, dos unidades del SAME llegaron al lugar y constataron que la víctima presentaba lesiones incompatibles con la vida, lo que llevó a declarar su fallecimiento.
Asimismo, se solicitó la intervención de personal de Factores Humanos para asistir al conductor del colectivo, quien sufrió una crisis nerviosa.
Además, se brindó asistencia a un pasajero del colectivo, un hombre mayor de edad, que resultó con lesiones leves debido a la frenada brusca del vehículo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Palermo?
Un hombre fue atropellado por un colectivo de la línea 152 y falleció en el lugar.
¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El hecho ocurrió en la Avenida Santa Fe, entre Suipacha y Carlos Pellegrini.
¿Quiénes intervinieron en la situación?
La Policía de la Ciudad y personal del SAME realizaron el operativo de emergencia.
¿Qué dijeron los servicios de emergencia?
Los móviles del SAME confirmaron que la víctima tenía lesiones incompatibles con la vida.
¿Qué pasó con el conductor del colectivo?
El chofer sufrió una crisis nerviosa y recibió asistencia de personal especializado.
[Fuente: Noticias Argentinas]