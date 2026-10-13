FOTO: Tati Leclercq, la médica imputada por el robo de propofol, habla de su difícil experiencia

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- Chantal "Tati" Leclercq, la médica involucrada en la investigación por el robo de propofol del Hospital Rivadavia, se expresó públicamente tras seis meses de indagatorias. En su declaración, afirmó que "de la nada, la peligrosa era yo".

La profesional utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre el impacto que esta situación ha tenido en su vida. Está imputada por administración fraudulenta relacionada con el presunto desvío de propofol en el hospital donde trabajaba.

"Este año pasé días enteros con psicólogos, psiquiatras y abogados. Días en los que mi vida parecía haber sido repartida entre consultorios y expedientes", escribió, describiendo la complejidad emocional del proceso.

Leclercq destacó que, a pesar de las dificultades, se transformó en una persona "más creyente, más artista, escribí a lo loco, pensé mucho, aunque no siempre pensé bien".

La joven también reflexionó sobre sus errores y aprendizajes: "Me equivoqué más que nunca y aprendí en su misma medida. Me volví a enamorar, abracé muchos perros y le hice mimos a todos los gatos que encontré, perdí amistades, pero las que quedaron hoy valen mucho más que cualquier otra cosa".

Sin profundizar en los detalles de la investigación, expresó: "De la nada, la peligrosa era yo. Qué risa. Y me río de eso porque hubo un momento en que reírme fue una de las pocas cosas que no pudieron sacarme".

Además, añadió: "Me llamaron tantas cosas que por momentos incluso mi nombre dejó de pertenecerme".

Causa

Tati Leclercq está bajo investigación por el robo de medicamentos anestésicos intravenosos en el Hospital Rivadavia. Mientras tanto, también declaró como testigo en una investigación paralela que involucra a Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse, quienes están procesados por el mismo delito en el Hospital Italiano.

Aún no se ha confirmado, pero se busca establecer si estos casos están relacionados con la muerte de Alejandro Zalazar, un enfermero encontrado sin vida el 20 de febrero con una vía intravenosa conectada a uno de sus pies.