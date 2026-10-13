Tati Leclercq, la médica imputada por el robo de propofol, habla de su difícil experiencia
La médica Chantal "Tati" Leclercq declaró como testigo en la causa que investiga el robo de propofol en el Hospital Italiano, donde están procesados Hernán Boveri y Delfina Lanusse.
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Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- Chantal "Tati" Leclercq, la médica involucrada en la investigación por el robo de propofol del Hospital Rivadavia, se expresó públicamente tras seis meses de indagatorias. En su declaración, afirmó que "de la nada, la peligrosa era yo".
La profesional utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre el impacto que esta situación ha tenido en su vida. Está imputada por administración fraudulenta relacionada con el presunto desvío de propofol en el hospital donde trabajaba.
"Este año pasé días enteros con psicólogos, psiquiatras y abogados. Días en los que mi vida parecía haber sido repartida entre consultorios y expedientes", escribió, describiendo la complejidad emocional del proceso.
Leclercq destacó que, a pesar de las dificultades, se transformó en una persona "más creyente, más artista, escribí a lo loco, pensé mucho, aunque no siempre pensé bien".
La joven también reflexionó sobre sus errores y aprendizajes: "Me equivoqué más que nunca y aprendí en su misma medida. Me volví a enamorar, abracé muchos perros y le hice mimos a todos los gatos que encontré, perdí amistades, pero las que quedaron hoy valen mucho más que cualquier otra cosa".
Sin profundizar en los detalles de la investigación, expresó: "De la nada, la peligrosa era yo. Qué risa. Y me río de eso porque hubo un momento en que reírme fue una de las pocas cosas que no pudieron sacarme".
Además, añadió: "Me llamaron tantas cosas que por momentos incluso mi nombre dejó de pertenecerme".
Causa
Tati Leclercq está bajo investigación por el robo de medicamentos anestésicos intravenosos en el Hospital Rivadavia. Mientras tanto, también declaró como testigo en una investigación paralela que involucra a Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse, quienes están procesados por el mismo delito en el Hospital Italiano.
Aún no se ha confirmado, pero se busca establecer si estos casos están relacionados con la muerte de Alejandro Zalazar, un enfermero encontrado sin vida el 20 de febrero con una vía intravenosa conectada a uno de sus pies.
Lectura rápida
¿Quién es Chantal Leclercq?
Es una médica imputada en la causa por el robo de propofol del Hospital Rivadavia.
¿Qué declaró?
Habló sobre su experiencia emocional y la percepción de ser considerada "peligrosa".
¿Qué delitos se le imputan?
Administración fraudulenta por el presunto robo de propofol.
¿Quiénes están procesados en la causa paralela?
El anestesista Hernán Boveri y la médica Delfina Lanusse.
¿Qué relación hay con Alejandro Zalazar?
Se investiga si hay conexión entre su muerte y el robo de medicamentos anestésicos.
[Fuente: Noticias Argentinas]