Rosario tendrá un jueves con buen tiempo y una tarde primaveral

Rosario amaneció este jueves con 10,8°C, cielo ligeramente nublado, 83% de humedad y viento del norte a 4 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional. La visibilidad era de 15 kilómetros y la presión atmosférica se ubicaba en 1016,8 hPa.

Para la jornada se espera una mínima de 10°C y una máxima de 25°C. El cielo estará ligeramente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

El tiempo continuará con temperaturas en ascenso durante el fin de semana: el viernes se esperan entre 11 y 25°C, el sábado entre 14 y 27°C y el domingo entre 15 y 28°C. El lunes la máxima bajará a 23°C, mientras que para martes y miércoles se anticipan máximas de 22 y 25°C.