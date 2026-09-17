Rosario tendrá un jueves con buen tiempo y una tarde primaveral
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada sin lluvias, con registros que partirán de los 10°C. Para el fin de semana se prevé un ascenso de las temperaturas, con 28°C previstos para el domingo.
17/09/2026 | 06:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se esperan temperaturas primaverales esta semana.
Rosario amaneció este jueves con 10,8°C, cielo ligeramente nublado, 83% de humedad y viento del norte a 4 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional. La visibilidad era de 15 kilómetros y la presión atmosférica se ubicaba en 1016,8 hPa.
Para la jornada se espera una mínima de 10°C y una máxima de 25°C. El cielo estará ligeramente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones.
El tiempo continuará con temperaturas en ascenso durante el fin de semana: el viernes se esperan entre 11 y 25°C, el sábado entre 14 y 27°C y el domingo entre 15 y 28°C. El lunes la máxima bajará a 23°C, mientras que para martes y miércoles se anticipan máximas de 22 y 25°C.
Lectura rápida
¿Cuál fue la temperatura en Rosario este jueves? La temperatura fue de 10,8°C.
¿Qué organismo proporcionó el informe del clima? El informe fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Qué se espera para la jornada en términos de temperatura? Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 25°C.
¿Cómo será el clima durante el fin de semana? Se anticipan temperaturas en ascenso, con máximas de 25°C el viernes, 27°C el sábado y 28°C el domingo.
¿Qué pasará con las temperaturas el lunes y los días siguientes? El lunes la máxima bajará a 23°C, y para martes y miércoles se esperan máximas de 22°C y 25°C.