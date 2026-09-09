Quién era Elías, el joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz

FOTO: Trágica muerte de Elías, un joven de 23 años, a manos de motochorros en José C. Paz

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años, era un emprendedor apasionado por su moto y disfrutaba de momentos junto a su familia y amigos, así como del gimnasio. Su vida fue trágicamente interrumpida por motochorros que lo asesinaron por la espalda en José C. Paz.

El hecho se produjo el lunes por la noche en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino. En ese momento, dos delincuentes en moto, disfrazados de delivery, interceptaron a Elías con la intención de robarle su vehículo, el cual utilizaba para trabajar y desplazarse.

Una cámara de seguridad captó el momento del asalto. En la grabación se observa que Elías intentó escapar, pero los delincuentes le dispararon por la espalda, lo que provocó que cayera a pocos metros del lugar. Esta situación fue aprovechada por los asaltantes para llevarse la moto.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, vecinos que presenciaron el ataque llamaron al 911. El joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde falleció poco después debido a las graves heridas sufridas.

Ante el aumento de la inseguridad en la zona y para exigir justicia por Elías, familiares, amigos y vecinos realizarán una manifestación el miércoles a las 19:00 en la Ruta 197.

La causa fue derivada a la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que ha calificado el caso como homicidio criminis causa.