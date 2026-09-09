Quién era Elías, el joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz
Lo mataron por la espalda cuando le quisieron robar su moto.. El crimen ocurrió el lunes por la noche y se organizan protestas en su memoria.
FOTO: Trágica muerte de Elías, un joven de 23 años, a manos de motochorros en José C. Paz
Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años, era un emprendedor apasionado por su moto y disfrutaba de momentos junto a su familia y amigos, así como del gimnasio. Su vida fue trágicamente interrumpida por motochorros que lo asesinaron por la espalda en José C. Paz.
El hecho se produjo el lunes por la noche en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino. En ese momento, dos delincuentes en moto, disfrazados de delivery, interceptaron a Elías con la intención de robarle su vehículo, el cual utilizaba para trabajar y desplazarse.
Una cámara de seguridad captó el momento del asalto. En la grabación se observa que Elías intentó escapar, pero los delincuentes le dispararon por la espalda, lo que provocó que cayera a pocos metros del lugar. Esta situación fue aprovechada por los asaltantes para llevarse la moto.
Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, vecinos que presenciaron el ataque llamaron al 911. El joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde falleció poco después debido a las graves heridas sufridas.
Ante el aumento de la inseguridad en la zona y para exigir justicia por Elías, familiares, amigos y vecinos realizarán una manifestación el miércoles a las 19:00 en la Ruta 197.
La causa fue derivada a la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que ha calificado el caso como homicidio criminis causa.
Lectura rápida
¿Quién era Elías?
David Elías Ojeda Vázquez, un joven emprendedor de 23 años, apasionado por su moto y el deporte.
¿Qué le ocurrió a Elías?
Fue asesinado por motochorros que intentaron robarle su motocicleta en José C. Paz.
¿Cuándo sucedió el crimen?
El hecho ocurrió el lunes por la noche en la localidad bonaerense de José C. Paz.
¿Cómo sucedió el ataque?
Los delincuentes, disfrazados de delivery, lo interceptaron y le dispararon por la espalda cuando intentó escapar.
¿Qué acciones se están tomando?
Familiares y amigos organizan una manifestación el miércoles a las 19:00 para pedir justicia.
[Fuente: Noticias Argentinas]