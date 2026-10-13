En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La ANMAT prohíbe la venta de lavandina sin registro sanitario tras alerta de un consumidor

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica tomó la decisión tras no poder identificar al fabricante de un producto etiquetado como "Agua lavandina. 656 Profesional".

13/10/2026 | 08:19Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La ANMAT prohíbe la venta de lavandina sin registro sanitario tras alerta de un consumidor

FOTO: La ANMAT prohíbe la venta de lavandina sin registro sanitario tras alerta de un consumidor

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes de una lavandina que carecía de registro sanitario y cuyo fabricante no pudo ser identificado.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 6539/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que un particular alertara sobre la oferta de un producto rotulado como "Agua lavandina. 656 Profesional. Concentrada al 60%".

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, a partir de esa denuncia, el organismo realizó verificaciones para determinar la situación registral del artículo y constató que no estaba inscripto ante la autoridad sanitaria nacional. Tampoco pudo establecer qué planta o establecimiento habilitado era responsable de su elaboración.

Además, la ANMAT consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que informó que no contaba con registros vinculados con el producto. En paralelo, envió una notificación postal a la firma que aparecería relacionada con el artículo en redes sociales, pero no obtuvo respuesta.

Ante la falta de documentación que permitiera acreditar la legitimidad de su fabricación y las condiciones sanitarias correspondientes, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir su circulación.

La disposición afecta también a las publicaciones y los enlaces utilizados para promocionar o comercializar la lavandina en internet. Por ese motivo, se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria.

La prohibición alcanza tanto a los canales de venta tradicionales como a las plataformas de comercio electrónico.

Por último, la firma involucrada podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos o uno de alzada en un plazo de 30 días hábiles administrativos. También podrá iniciar una acción judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales, contados desde el día posterior a la notificación.

La decisión, según indica el Boletín Oficial, encuentra sustento en lo dispuesto por los incisos i), l), y ñ) del artículo 8º del Decreto Nº 1.490/92, que habilita a ANMAT a adoptar las medidas preventivas y correctivas más oportunas y adecuadas para proteger la salud de la población, cuando se detecte cualquier factor de riesgo relacionado con la calidad y sanidad de los productos, sustancias, elementos o materiales de su incumbencia.

Lectura rápida

¿Qué producto fue prohibido?
Una lavandina etiquetada como "Agua lavandina. 656 Profesional. Concentrada al 60%".

¿Quién tomó la decisión?
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

¿Cuándo fue la prohibición?
El 13 de octubre de 2026, según la Disposición 6539/2026.

¿Por qué se prohibió?
Por no tener registro sanitario y no poder identificar al fabricante.

¿Qué medidas se toman contra el producto?
Se prohíbe su elaboración, comercialización y promoción en todos los canales de venta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf