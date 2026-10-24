FOTO: Inundaciones en Chaco y Corrientes: El impacto de las intensas lluvias y el fenómeno El Niño

Buenos Aires, 24 de octubre (NA) — Las inundaciones que están afectando a Chaco y Corrientes se producen en un contexto climático influenciado por el fenómeno natural conocido como El Niño, que altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de precipitaciones en diversas regiones del mundo.

La provincia del Chaco enfrenta serias consecuencias debido a la crecida del río Paraná y a las precipitaciones recientes, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas. La secretaria de Coordinación de Gabinete provincial, Carolina Meiriño, indicó que 913 personas fueron evacuadas y otras 281 dejaron sus hogares por su cuenta, lo que resulta en un total de más de 1.100 personas desplazadas.

Entre las localidades más afectadas se encuentra Barranqueras, en el área metropolitana de Resistencia, donde 251 personas debieron abandonar sus viviendas. En esa área, el Paraná alcanzó los 7,27 metros, superando el nivel de evacuación de 6,50 metros.

En Puerto Vilelas, el intendente Marcelo González estimó que alrededor de 350 familias enfrentan problemas debido a la combinación de las lluvias y el avance del agua. La emergencia también está afectando a los productores ganaderos.

A las complicaciones generadas por la crecida se suma el pronóstico de nuevas tormentas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta naranja para gran parte de la provincia, alertando sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos.

En Corrientes, la emergencia se concentra en las localidades situadas a orillas de los ríos Paraná y Uruguay. De acuerdo con información de AIRE de Santa Fe, más de 550 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron debido al avance del agua.

En la capital provincial, el Paraná llegó a los 7,43 metros, superando el nivel de evacuación de seis metros. La situación también genera inquietud en Itatí, donde el río superó los ocho metros, y en Paso de la Patria, que registró una altura de 7,79 metros.

Entre los factores que contribuyen a la crecida se encuentran las abundantes lluvias en las cuencas altas, especialmente en Brasil, que incrementan el volumen de agua que fluye hacia los ríos de la región.

Ante esta situación, las autoridades provinciales y nacionales están coordinando operativos de asistencia, prevención y monitoreo de las áreas afectadas. La Agencia Federal de Emergencias trabaja en conjunto con organismos provinciales y fuerzas federales, mientras que la Prefectura Naval Argentina brinda apoyo a las comunidades ribereñas, entregando alimentos, agua potable y otros elementos esenciales.