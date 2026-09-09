Fuerte choque entre auto y camión en la autopista Rosario-Córdoba generaba demoras
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 335 y dejó tres personas heridas. Recomiendan tomar un desvío por la Ruta Provincial 26 hasta la Ruta Nacional 9.
09/09/2026 | 13:25Redacción Cadena 3
FOTO: Fuerte accidente en la Autopista a Córdoba.
Un fuerte accidente se produjo en el kilómetro 335 de la Autopista Rosario-Córdoba, en la mano hacia Rosario. Según las primeras informaciones, un vehículo que circulaba desde Rosario hacia Córdoba despistó, impactó contra el cantero central y, tras cruzar hacia la mano contraria, terminó chocando contra un camión que circulaba en sentido Córdoba-Rosario.
Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del vehículo de menor porte sufrieron heridas leves. En tanto, el camionero quedó atrapado dentro de la cabina y tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Carcarañá, que trabajaron en el lugar para liberarlo. Luego fue trasladado a un centro asistencial de la zona.
El tránsito era desviado por la Ruta Provincial 26 hasta la Ruta Nacional 9, luego hacia San Jerónimo Sud, para finalmente retomar la Autopista Rosario-Córdoba.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente vehicular en el kilómetro 335 de la Autopista Rosario-Córdoba.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Dos ocupantes de un vehículo y un camionero.
¿Cuándo sucedió? Recientemente, según las primeras informaciones.
¿Dónde ocurrió el accidente? En la Autopista Rosario-Córdoba, mano hacia Rosario.
¿Cómo se manejó la situación? Los Bomberos Voluntarios de Carcarañá rescataron al camionero y se desvió el tránsito.
¿Por qué se cortó el tránsito? Debido al accidente, la mano hacia Rosario permanece con corte total.