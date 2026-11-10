FOTO: El papa León XIV visitará la cárcel de Devoto en un encuentro inédito con los presos

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) – Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV llevará a cabo una histórica visita a la cárcel de Devoto, donde se encuentran todavía más de 70 internos que no han sido trasladados a la nueva prisión de Marcos Paz. Se han revelado detalles sobre cómo se desarrollará el operativo y el encuentro con los reclusos.

El último día de su visita a Argentina comenzará con la llegada del Sumo Pontífice a la cárcel de Devoto, un lugar donde recientemente se realizaron amplios operativos para trasladar a 1.400 reclusos a la nueva instalación penitenciaria.

La agenda del Papa iniciará a las 08:00 hs, momento en el que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, lo recibirá en la entrada de la cárcel y procederá a retirarse, según informaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

El encuentro con los internos, quienes se encuentran en la última etapa de su condena y que han sido beneficiados por su buena conducta, se llevará a cabo en el gimnasio del establecimiento carcelario, el cual ha sido acondicionado y decorado para la ocasión.

Una de las particularidades de este encuentro es que no se realizará el tradicional rito del lavado de pies, sino que se escucharán las voces de los internos. Además, se le ofrecerán obsequios al Sumo Pontífice, algunos de los cuales fueron elaborados por los propios reclusos.

En la actividad también estarán presentes funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia católica.

A mediados de octubre, el Servicio Penitenciario Federal anunció que ya ha trasladado a más del 93% de los presos desde la cárcel de Devoto a la nueva prisión de Marcos Paz.

Posteriormente a la visita del Papa, se espera que para fin de año se complete la desocupación definitiva de la cárcel situada en el corazón del barrio porteño.