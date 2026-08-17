Desarticulan banda que extorsionaba a comerciantes chinos en Buenos Aires: cinco arrestos

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) – Las autoridades desarticularon una organización delictiva que se dedicaba a extorsionar y amenazar a comerciantes chinos. Esta operación culminó con la detención de cinco extranjeros tras una serie de allanamientos realizados en varios barrios de la capital y localidades de la provincia de Buenos Aires, ejecutados por efectivos de la División Investigaciones Comunal 3, en colaboración con diversas divisiones de investigaciones y grupos especiales.

Los 13 allanamientos se llevaron a cabo en los barrios de Balvanera, Retiro, Constitución, Villa Urquiza y Monserrat, así como en los partidos bonaerenses de Virrey del Pino y General Rodríguez, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Durante estos operativos, fueron detenidos dos hombres y una mujer de nacionalidad paraguaya y dos mujeres chinas. También se incautaron municiones, trece pasaportes de la República Popular China, teléfonos móviles, computadoras, tablets, dispositivos de almacenamiento y otros elementos relevantes para la investigación.

Finalizados los procedimientos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, ratificó las acciones realizadas y ordenó la detención de los cinco imputados.

Caso

La pesquisa se originó tras un ataque ocurrido el 21 de julio de 2025, cuando un comerciante chino fue agredido al salir de su local en Balvanera, recibiendo un disparo en la parte posterior de su pierna derecha.

El análisis de cámaras de seguridad, bases de datos y otras medidas investigativas permitió identificar a un joven paraguayo como el presunto autor del disparo, así como a otros individuos vinculados al ataque, entre ellos un hombre y una mujer paraguayos detenidos, y una mujer venezolana que se encuentra prófuga.

Adicionalmente, se examinaron dispositivos electrónicos relacionados con un ataque previo, ocurrido el 17 de mayo de 2025, en el que se lanzó una granada de gas lacrimógeno dentro de un comercio de origen chino.

Los investigadores lograron detectar mensajes relacionados con ataques a locales chinos, así como fotografías y videos de diversos incidentes delictivos, incluyendo disparos, incendios y la utilización de una granada de gas lacrimógeno. También se encontraron amenazas en idioma chino y registros de armas de fuego, comercios y potenciales víctimas.

Se identificaron grabaciones de ataques a comercios en distintas áreas de la ciudad, así como en Zárate y Paso del Rey, además de reuniones entre miembros de la organización, que se presume es liderada por un hombre chino prófugo, vinculado a una mutual que agrupa a comerciantes.

Según las autoridades, esta entidad pudo haber sido utilizada como fachada para llevar a cabo actividades ilícitas.

El análisis de información proveniente de entidades bancarias y financieras reveló múltiples transferencias entre individuos investigados, algunas de ellas por montos similares y en fechas cercanas a los hechos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada con funciones y financiamiento claramente definidos.

Durante la investigación, se conoció de otro ataque ocurrido el 31 de julio en Carapachay, donde un comerciante chino recibió un disparo en la cabeza. Por este hecho fue arrestado un ex integrante de la Gendarmería Nacional que ya había sido identificado como parte de la organización investigada.