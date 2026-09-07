FOTO: Crecen las apuestas online en jóvenes: ARCA reporta un aumento del 40% durante el Mundial

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – Las apuestas online continúan en aumento, como lo evidencian dos informes de distintas consultoras. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reportó un incremento significativo en su recaudación durante los primeros ocho meses de 2026, destacando que la suba mensual ha sido la más alta desde el inicio de los registros, con un notable aumento durante el Mundial de Fútbol.

Según la consultora Analytica, en los primeros siete meses del año, la recaudación de ARCA relacionada con las apuestas online ha experimentado una suba del 40% interanual, siendo junio y julio los meses con mayor crecimiento en la recaudación.

Los analistas atribuyen este crecimiento al Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, donde las apuestas se realizaron entre amigos, familiares y desconocidos.

Por su parte, la consultora Voices! Research & Consultancy elaboró un informe que revela que un tercio de los argentinos apostaron en apuestas sociales, informales y comerciales durante el torneo.

Entre los apostadores, se destaca que 6 de cada 10 son hombres y la mitad de ellos tiene entre 18 y 29 años. El evento mundialista actuó como un catalizador para la participación en apuestas, con un 46% de los apostadores afirmando que continuarán haciéndolo en los próximos meses.

Un dato preocupante es que, cuando un adulto realiza apuestas con dinero real, aumenta la posibilidad de que menores también participen, y el Mundial facilitó la entrada de los jóvenes al mundo de las apuestas online.

Ante este panorama, los expertos advierten que el número de apostadores seguirá creciendo, lo que podría traducirse en una mayor recaudación para ARCA, pero también en un incremento de riesgos para la población.

Impuesto indirecto sobre apuestas y juegos online de ARCA

La Ley 27.346 establece un impuesto que grava las apuestas y juegos de azar realizados en el país a través de plataformas digitales, sin importar el dispositivo utilizado. Las alícuotas varían entre el 2,5% y el 15% según las condiciones del operador, su inscripción y si tiene inversiones o personal en el país.

Agencia NA