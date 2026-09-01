Comienza el juicio por el asesinato de Gabriela Pérez en un asado gremial

FOTO: Comienza el juicio por el asesinato de Gabriela Pérez, en un conflicto sindical en Córdoba

Este martes inicia el juicio por el asesinato de Gabriela Pérez, la joven que perdió la vida durante un acto sindical en Córdoba en septiembre de 2023. El principal acusado es Gustavo Omar Herrera, hermanastro de la víctima.

Herrera enfrenta cargos de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y homicidio criminis causa en grado de tentativa. Además, se encuentra imputado Adrián "Petaca" Vallejos como partícipe necesario del homicidio calificado. Un tercer implicado en el caso permanece prófugo.

En caso de que el jurado declare culpable a Herrera por unanimidad, la única sanción que podría recibir es la de prisión perpetua.

El crimen de Pérez ocurrió el 9 de septiembre de 2023, durante un evento del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), en el barrio Yapeyú de la capital cordobesa.

En el momento del ataque, se realizaba una reunión sobre las próximas elecciones del sindicato, donde Nicolás Fitipaldi competía por el liderazgo con Franco Saillén. En medio del discurso del delegado, un individuo con un buzo azul, chaleco negro y el rostro cubierto se posicionó detrás de un automóvil y comenzó a disparar.

La joven, de 22 años, recibió un disparo en el cuello que resultó fatal, falleciendo horas después en el hospital tras una operación de urgencia.