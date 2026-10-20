FOTO: Aumento de temperatura en el AMBA y alertas por tormentas y nieve en el resto del país

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha indicado que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciará la semana con un leve incremento en las temperaturas, aunque con un cielo mayormente cubierto que anticipa un cambio en las condiciones climáticas hacia el fin de semana.

Asimismo, el organismo ha emitido alertas de nivel naranja y amarillo debido a fenómenos severos en diversas provincias del centro, Cuyo, la Patagonia y el norte del país.

Para este martes, se esperan temperaturas en la zona metropolitana que oscilarán entre los 11°C y 19°C, con algunas apariciones del sol y brisas suaves que aumentarán durante la tarde. El miércoles se prevé que la temperatura alcance su pico, con una máxima de 21°C; sin embargo, la humedad mantendrá el cielo gris.

El pronóstico extendido para el jueves sugiere un día sin grandes cambios, con temperaturas entre 15°C y 19°C. A partir del viernes, se anticipa un retorno a la inestabilidad, con probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas (entre 10% y 40%), situación que podría persistir durante el sábado, cuando las temperaturas no superarán los 18°C.

Alertas meteorológicas en el resto del país

En el interior del país, la atención se centra en la provincia de Neuquén, que está bajo alerta naranja por tormentas severas. Esta advertencia incluye actividad eléctrica significativa, ráfagas de viento, posible caída de granizo y acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar entre 35 y 50 milímetros.

Adicionalmente, el SMN mantiene en vigencia varias alertas de nivel amarillo:

Tormentas y lluvias: alerta amarilla por temporales en San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, con acumulaciones previstas de 10 a 35 milímetros. Las lluvias persistentes afectan a La Pampa, el este neuquino, el sur de Chubut y Santa Cruz.

Nevadas: se mantiene un aviso amarillo en la franja cordillerana de Mendoza y San Juan por acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros, con posibilidad de lluvia o granizo en áreas de menor altitud.

Vientos y Zonda: hay advertencias por ráfagas intensas del oeste (que podrían superar los 90 km/h en zonas montañosas) para Salta, Jujuy, Santiago del Estero y las áreas cordilleranas de San Juan y La Rioja. También se espera viento Zonda en estas jurisdicciones, con velocidades de 30 a 40 km/h.

Agencia NA