Alerta por el picudo rojo: controles masivos para frenar su avance en Entre Ríos
El Senasa busca controlar a este insecto letal que amenaza a las palmeras. Hay emergencia declarada y restricciones de traslado hasta 2028.
13/10/2026 | 08:36Redacción Cadena 3
FOTO: El picudo rojo mata a la palmera.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) desplegó un intenso operativo de control en Entre Ríos, donde ya inspeccionó más de 480 sitios con palmeras.
La medida se activó tras detectar un brote de picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en un establecimiento rural cercano a Colonia Elía, en el departamento Uruguay, extendiendo la Emergencia Fitosanitaria a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires hasta el 30 de junio de 2028.
Los procedimientos, focalizados en los departamentos de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, movilizaron a 24 agentes de Protección Vegetal de diversos centros regionales.
Los equipos monitorean minuciosamente los ejemplares, rastrean la presencia de las larvas y aplican estrictas limitaciones al traslado de material vegetal para frenar la dispersión del insecto, el cual ya registra antecedentes en Uruguay desde 2022 y en la isla Martín García desde inicios de este año.
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FOTO: Alerta por el picudo rojo.
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Originario de Asia, el picudo rojo es un escarabajo de color rojizo con manchas negras de entre 2 y 5 centímetros, considerado una de las plagas más destructivas del mundo. Sus larvas devoran el interior del tronco de la palmera excavando galerías, lo que destruye el sistema vascular del árbol y provoca la caída de la copa y su muerte.
Ante este peligro, el organismo sanitario solicita reportar de inmediato cualquier síntoma sospechoso —como hojas centrales quebradas o decaimiento en la corona de la planta— y prohíbe terminantemente mover ejemplares afectados o transportar especímenes del insecto en cualquiera de sus etapas de desarrollo.
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Lectura rápida
¿Qué operativo realizó Senasa?
Desplegó un operativo de control en Entre Ríos para inspeccionar más de 480 sitios con palmeras.
¿Por qué se activó la medida?
Se activó tras detectar un brote de picudo rojo en un establecimiento rural cercano a Colonia Elía.
¿Cuándo se extiende la Emergencia Fitosanitaria?
Hasta el 30 de junio de 2028 en Entre Ríos y Buenos Aires.
¿Cuántos agentes participan en el operativo?
Participan 24 agentes de Protección Vegetal de diversos centros regionales.
¿Qué se debe reportar ante síntomas sospechosos?
Se deben reportar síntomas como hojas centrales quebradas o decaimiento en la corona de la planta.