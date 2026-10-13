Alerta por el picudo rojo: controles masivos para frenar su avance en Entre Ríos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) desplegó un intenso operativo de control en Entre Ríos, donde ya inspeccionó más de 480 sitios con palmeras.

La medida se activó tras detectar un brote de picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en un establecimiento rural cercano a Colonia Elía, en el departamento Uruguay, extendiendo la Emergencia Fitosanitaria a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires hasta el 30 de junio de 2028.

Los procedimientos, focalizados en los departamentos de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, movilizaron a 24 agentes de Protección Vegetal de diversos centros regionales.

Los equipos monitorean minuciosamente los ejemplares, rastrean la presencia de las larvas y aplican estrictas limitaciones al traslado de material vegetal para frenar la dispersión del insecto, el cual ya registra antecedentes en Uruguay desde 2022 y en la isla Martín García desde inicios de este año.

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FOTO: Alerta por el picudo rojo.

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Originario de Asia, el picudo rojo es un escarabajo de color rojizo con manchas negras de entre 2 y 5 centímetros, considerado una de las plagas más destructivas del mundo. Sus larvas devoran el interior del tronco de la palmera excavando galerías, lo que destruye el sistema vascular del árbol y provoca la caída de la copa y su muerte.

Ante este peligro, el organismo sanitario solicita reportar de inmediato cualquier síntoma sospechoso —como hojas centrales quebradas o decaimiento en la corona de la planta— y prohíbe terminantemente mover ejemplares afectados o transportar especímenes del insecto en cualquiera de sus etapas de desarrollo.

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