Ajuste y digitalización: cerrarán 72 Registros del Automotor en todo el país

El Gobierno nacional profundizó su plan de reducción y reorganización de la red registral automotor al oficializar el cierre operativo de 72 Registros Seccionales distribuidos en distintas provincias. La medida fue formalizada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial.

De acuerdo con los considerandos de la normativa, el plan se enmarca en un proceso de digitalización y optimización de recursos públicos, cuyo objetivo central es lograr una estructura con "esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano". El plazo establecido para completar el traspaso de documentación y finiquitar las operaciones es de 60 días hábiles improrrogables.

Cómo impacta la medida y el mapa de los cierres

La nueva disposición comprende la supresión definitiva de 67 oficinas y el cese operativo de otras cinco delegaciones cuyas bajas ya se habían proyectado en etapas anteriores. El impacto de la medida abarca a diversas jurisdicciones del territorio nacional, destacándose una fuerte concentración de bajas en distritos clave como la Provincia de Buenos Aires (con 19 oficinas alcanzadas), Santa Fe (13 dependencias), Córdoba (10) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7), además de recortes en Entre Ríos, Chaco, Corrientes, La Rioja, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

El proceso contempla que todas las oficinas alcanzadas —en su mayoría dependencias que se encontraban intervenidas por registrar vacantes en sus cargos de encargados titulares— cesen sus funciones de manera paulatina mientras se reasignan los dominios y legajos a otras sedes operativas de la región.

Garantía de continuidad y ampliación de competencias

Desde el Ejecutivo remarcaron que la reestructuración no afectará la accesibilidad de los trámites vehiculares por parte de los usuarios. Para ello, las oficinas que se mantienen activas absorberán la demanda de las sucursales eliminadas y fueron autorizadas a operar de manera integral en todas las categorías, abarcando automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial e industrial.

Esta nueva tanda de clausuras se suma a las reducciones instrumentadas durante 2024 y 2025 —períodos en los que ya se habían suprimido más de 270 oficinas en total—, consolidando una transformación profunda destinada a achicar el gasto administrativo y digitalizar de forma definitiva los procesos registrales en la Argentina.

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Los registros que dejarán de funcionar by Juan José Roman Ross

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