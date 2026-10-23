Adenoides en niños: cuándo es necesaria la cirugía y cómo afecta su salud

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- Las amígdalas y las adenoides son tejidos linfáticos que actúan como defensores del organismo, atrapando virus y bacterias que ingresan por la boca y la nariz, además de producir anticuerpos. Las amígdalas son visibles al abrir la boca, mientras que las adenoides, comúnmente conocidas como "vegetaciones", se encuentran detrás del paladar.

Así lo explicó en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas Ana Cofré (M.N. 117.124/M.P.R.N. 8.815), especialista en Otorrinolaringología y directora del Centro Patagónico de Otorrinolaringología, quien añadió: "Alcanzan su mayor tamaño entre los 2 y los 6 años".

Facundo, un niño de 9 años, solía visitar al pediatra con frecuencia debido a problemas como anginas recurrentes, gripes continuas y hasta neumonía. Sus noches estaban marcadas por ronquidos y dificultades respiratorias. Estos síntomas, en muchos casos, están asociados a amígdalas y adenoides agrandadas.

"Que las amígdalas estén grandes no siempre es un problema: en muchos chicos es parte del desarrollo. Se agrandan más por infecciones, alergias, irritantes y, posiblemente, el reflujo. El jardín, con su intercambio de virus, también contribuye", comentó la médica.

¿Qué señales deberían encender la alarma en casa?

La mayoría de los agrandamientos no presentan síntomas, pero es aconsejable consultar si se observan algunos de estos signos:

Ronquidos con pausas en la respiración durante el sueño.

Respiración habitual por la boca.

Voz "tapada", como de resfrío constante.

Otitis recurrentes o líquido en el oído que puede afectar la audición.

Sinusitis frecuentes, mal aliento, sangrados nasales o tos.

Poco apetito o dificultad para aumentar de peso.

Cofré destacó que la apnea del sueño es preocupante porque el niño "deja de respirar unos segundos, disminuye el oxígeno en sangre y se despierta muchas veces sin que nadie lo note". Además, añadió: "Al otro día está cansado, irritable y con dificultad para concentrarse. En casos raros, puede afectar al corazón y a los pulmones. Para confirmarla, además de revisar la garganta y observar las adenoides con un tubo flexible por la nariz, podemos indicar un estudio del sueño".

En el hogar de Facundo, la idea de una cirugía generaba temor. La familia pospuso la decisión cerca de un año y probó tratamientos de todo tipo para evitar el quirófano. Sin embargo, al llegar a la consulta, el agrandamiento era significativo.

Al referirse a cuándo se recomienda la cirugía, Cofré indicó: "Primero tratamos la causa: corticoides en aerosol nasal o antihistamínicos si hay alergia, antibióticos si la infección es bacteriana. Si eso no es suficiente, evaluamos la posibilidad de la cirugía". Para las anginas, la guía internacional sugiere los siguientes criterios:

Siete o más episodios en el último año.

Cinco o más episodios por año durante dos años.

Tres o más episodios por año durante tres años.

"También se consideran la apnea y las molestias al hablar o respirar. Es importante aclarar que la cirugía no reduce la frecuencia de resfríos ni tos. Soluciona otros problemas", enfatizó.

¿Cómo es la intervención y qué sucede después?

Respecto a la operación, Cofré comentó que suele ser ambulatoria, permitiendo que el niño ingrese por la mañana y regrese a casa el mismo día. "La programamos al menos dos semanas después de cualquier infección", aclaró, y añadió: "Con las adenoides, la recuperación toma dos o tres días; con las amígdalas, el dolor al tragar puede durar hasta dos semanas. El sangrado es poco frecuente, pero si ocurre en las primeras 24 horas o alrededor del séptimo día, hay que acudir a la guardia sin dudar".

"Así fue para Facundo: entró a la mañana, volvió a casa por la tarde y se recuperó en el tiempo esperado. Los cambios no tardaron en notarse", relató la especialista. Por su parte, Analía Tolosa, la madre del niño, expresó: "Dejó de roncar, de despertarse frecuentemente, respiraba mucho mejor y podía comer sin náuseas".

Superado el temor, Tolosa aconseja a las familias que se encuentran en una situación similar que no esperen. Cofré coincide y agrega que con un buen diagnóstico, la decisión se puede tomar con calma y no a ciegas.