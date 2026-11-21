Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- La selección argentina de rugby, Los Pumas, sufrió una contundente derrota por 45-17 ante Francia, en un encuentro que marcó el cierre de la primera fase del Nations Championship, que enfrenta a equipos de los hemisferios Norte y Sur, disputado en el Stade de France, en París.

El equipo argentino se vio en desventaja numérica en el último tramo del segundo tiempo, tras la expulsión de Mayco Vivas a los 21 minutos, lo que complicó sus posibilidades de revertir el resultado.

Con este resultado, Los Pumas finalizaron en el cuarto lugar del Hemisferio Sur, detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, y por encima de Japón. Esta posición les otorga la oportunidad de enfrentar a Escocia, uno de los equipos del Hemisferio Norte, en la próxima instancia del torneo.

El partido tuvo a Francia como claro dominador desde el inicio. En tan solo 7 minutos, Mickael Guillard abrió el marcador con un try, seguido de la conversión de Kalvin Gourgues, que estableció una ventaja inicial de 7-0. No obstante, Argentina logró revertir la situación momentáneamente con un try de Justo Piccardo, convertido por Tomás Albornoz, que llevó el marcador a 10-7 a favor de los sudamericanos, aunque no pudieron mantener la ventaja.

En el minuto 34, Peato Mauvaka volvió a anotar para Francia, lo que permitió al equipo local adelantarse nuevamente, y con la conversión de Gourgues, la primera parte concluyó 14-10 a favor de los anfitriones.

El segundo tiempo comenzó con un nuevo try de Gourgues, que sumó a su cuenta y convirtió para el 21-10. Posteriormente, Emilien Gailleton amplió la ventaja a 26-10, complicando aún más las aspiraciones de Los Pumas, quienes ya enfrentaban la desventaja numérica.

En los últimos veinte minutos, Francia mostró su potencia ofensiva, anotando tres tries más a través de Tyler Duguid, Gourgues y Louis Bielle-Biarrey (dos de ellos convertidos por Gourgues), mientras que Argentina descontó con un try de Pablo Matera, también convertido por Albornoz. Así, el encuentro culminó con un abultado 45-17 a favor del equipo local.

El próximo partido de Los Pumas será contra Escocia, programado para el domingo 29 de noviembre en el estadio de Twickenham, en Londres, donde buscarán mejorar su desempeño y pelear por el octavo puesto del torneo.