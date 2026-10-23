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Una médica terminó con la mandíbula fracturada tras ser agredida por una paciente en Salta

El director del hospital Papa Francisco denunció falta de seguridad: solo quedan dos guardias y la garita policial está vacía desde hace dos años.

23/10/2026 | 07:49Redacción Cadena 3

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El Hospital Papa Francisco en Salta.

FOTO: El Hospital Papa Francisco en Salta.

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En un hecho alarmante que refleja la creciente violencia en el ámbito de la salud, una médica del hospital Papa Francisco en Salta fue agredida por una paciente, quien le fracturó la mandíbula. El gerente del hospital, Rodrigo Maroni, expresó a Cadena 3 la necesidad urgente de más seguridad en el establecimiento.

"Antes teníamos ocho trabajadores de seguridad, hoy solo tenemos dos y tampoco hay policía", afirmó Maroni. La situación se agrava con una garita policial vacía desde hace dos años dentro del hospital.

La agresión ocurrió cuando la médica, tras atender a un paciente internado por un cuadro respiratorio, se negó a dar una segunda explicación a un familiar que llegó tarde. La paciente, en respuesta, golpeó a la profesional, causándole una doble fractura en el maxilar superior.

"La profesional llamó al 9-11 inmediatamente, pero cuando la policía llegó, no detuvo a la agresora", detalló el director del hospital. La mujer fue identificada y llevada a la comisaría, pero quedó en libertad tras realizar una contradenuncia de destrato.

El director del hospital subrayó que la agresora tiene antecedentes de violencia y es conocida por la policía de la provincia. "El hospital se encuentra en un barrio de alta vulnerabilidad y recibe a 254.000 personas frecuentemente", agregó.

El Ministro de Salud Pública de la provincia expresó su malestar por la actuación policial y la necesidad de mayor seguridad en la zona. "No se puede justificar una reacción violenta, independientemente de las circunstancias", concluyó.

La situación plantea serias interrogantes sobre la seguridad del personal de salud y la protección que reciben en el ejercicio de su labor.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el hospital Papa Francisco? Una médica fue agredida por una paciente, quien le fracturó la mandíbula.

¿Quién es el gerente del hospital? El gerente es Rodrigo Maroni, quien solicitó más seguridad.

¿Cuándo sucedió la agresión? La agresión ocurrió tras una consulta médica reciente.

¿Dónde se encuentra el hospital? El hospital está ubicado en Salta, en un barrio de alta vulnerabilidad.

¿Por qué es importante la seguridad en el hospital? La seguridad es crucial debido al aumento de la violencia y la protección del personal de salud.

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