La inspiradora historia de Mili Trejo: tiene 14 años, una pierna y es campeona sudamericana de patín

FOTO: Mili Trejo y su lugar en el mundo: la pista de patinaje.

FOTO: Mili Trejo y su lugar en el mundo: la pista de patinaje.

Con apenas 14 años, Milagros “Mili” Trejo se desliza sobre un solo patín con una elegancia y un equilibrio que dejan sin palabras. Oriunda de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, es una de las figuras más destacadas del patín artístico adaptado en el país y la región.

Bicampeona sudamericana, siete veces campeona nacional y con un palmarés que incluye títulos provinciales, metropolitanos y medallas internacionales, Mili nació con el síndrome de VACTER, una condición que entre otras cosas implicó la ausencia de una pierna. Se sometió a cirugías desde los primeros días de vida para poder sobrevivir.

Hoy, lejos de verse limitada, patina, salta, gira y compite al más alto nivel. Y lo hace sin prótesis.

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Video. Mili Trejo y su lugar en el mundo: la pista de patinaje (Video: gentileza Fernando Fuentes) Cadena 3 Episodios

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“Ella se ve perfecta”

Su mamá, María Walter, quien la adoptó junto a su marido médico, lo resume con una frase que atraviesa toda la historia: “El prejuicio lo tenemos nosotros, los de afuera. Ella está perfectamente bien con su pierna. Ella se ve perfecta. Ella es perfecta. Ella se acepta así”.

Contó a Cadena 3 que Mili probó usar prótesis, pero la incomodaba y la lastimaba. Prefiere moverse con bastones en la vida cotidiana y, sobre el hielo o la pista, con su único patín.

“No es ella”, explica María sobre la prótesis. “Ella con los bastones está feliz”, apuntó.

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Video. Mili Trejo y su lugar en el mundo: la pista de patinaje (Video: gentileza Fernando Fuente) Cadena 3 Episodios

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Cómo empezó todo

La decisión de patinar nació de la forma más simple. Su tía tenía un patín de plástico. Mili quiso probarlo.

“Me lo quise poner para probar. Después le dije a mi mamá: mami, quiero hacer patín”, expresó.

Desde entonces no paró. Entrena tres veces por semana en el Club Mercedes (a 60 kilómetros de ida y vuelta desde Chivilcoy), estudia hasta tarde, hace gimnasio, arte, inglés y hasta practicó equitación. En la escuela saca notas de 8, 9 y 10.

Cuando se cae, que es “un montón” de veces, según ella misma, la respuesta es siempre la misma: “Siempre que me caigo, me levanto y sigo”.

Una referente natural

Ha compartido pista con campeones mundiales y participa desde 2018 en el show Xtremo. Para ella, esos deportistas de élite son simplemente “compañeros”.

Su mamá lo destaca con orgullo contenido: “El esfuerzo y todo lo hace ella. Ponerse en un estadio donde hay tanta gente… yo creo que me haría más chiquita y no me movería”.

Mili, en cambio, sale y la gente la aplaude de pie.

Como ella misma dice cuando le preguntan por su lugar en el mundo: "La pista de patinaje".

Entrevista de Miguel Clariá.