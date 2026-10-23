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Feroz pelea en Güemes: un fletero se defendió a cintazos del ataque de dos "naranjitas"

Dos hombres fueron detenidos tras intentar cobrar estacionamiento ilegal en barrio Güemes. Agredieron a un flettero con palos y piedras; la víctima se defendió.

23/10/2026 | 08:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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    Audio. Feroz ataque en Güemes: un fletero se defendió a cintazos del ataque de dos "naranjitas"

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Un violento episodio de inseguridad urbana se registró en la ciudad de Córdoba, puntualmente sobre la calle Juan Martín de Pueyrredón al 600, en barrio Güemes

Dos presuntos "naranjitas" —una actividad prohibida por el Código Contravencional local— intentaron extorsionar a un conductor que realizaba trabajos de flete para exigirle el pago ilegítimo de estacionamiento en la vía pública.

Ante la negativa de la víctima a abonar la suma exigida, los agresores comenzaron a golpearlo con una varilla de madera, piedras y un fierro con forma de gancho. 

El transportista logró repeler el ataque inicial defendiéndose a cintazos, en una escena que quedó registrada por las cámaras del 911 y fue confirmada por las autoridades policiales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El operativo y la intervención en el lugar

El comisario inspector Federico Allende, jefe del distrito 10, brindó detalles sobre el procedimiento y explicó cómo actuaron las fuerzas de seguridad tras recibir la alerta de un vecino: "En horas de la mañana, un móvil se llega al lugar tras la llamada de un vecino sobre una riña. Había dos personas muy ofuscadas, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, a las que se debió reducir utilizando un arma no letal".

Tras controlar la situación, los efectivos entrevistaron al damnificado y secuestraron los elementos contundentes utilizados en la agresión: una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho. 

Los dos sospechosos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el conductor afectado debió ser asistido en el Hospital Misericordia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un episodio de inseguridad donde dos presuntos "naranjitas" intentaron extorsionar a un conductor.

¿Quiénes fueron los involucrados? Dos agresores y un conductor que realizaba trabajos de flete.

¿Cuándo sucedió? En horas de la mañana, según el relato de las autoridades.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la calle Juan Martín de Pueyrredón al 600, en barrio Güemes, Córdoba.

¿Cómo actuaron las autoridades? Controlaron la situación y trasladaron a los sospechosos a la policía tras recibir una alerta de un vecino.

¿Por qué se inició el conflicto? Por la negativa del conductor a pagar un estacionamiento ilegítimo demandado por los "naranjitas".

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