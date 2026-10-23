Feroz pelea en Güemes: un fletero se defendió a cintazos del ataque de dos "naranjitas"

Un violento episodio de inseguridad urbana se registró en la ciudad de Córdoba, puntualmente sobre la calle Juan Martín de Pueyrredón al 600, en barrio Güemes.

Dos presuntos "naranjitas" —una actividad prohibida por el Código Contravencional local— intentaron extorsionar a un conductor que realizaba trabajos de flete para exigirle el pago ilegítimo de estacionamiento en la vía pública.

Ante la negativa de la víctima a abonar la suma exigida, los agresores comenzaron a golpearlo con una varilla de madera, piedras y un fierro con forma de gancho.

El transportista logró repeler el ataque inicial defendiéndose a cintazos, en una escena que quedó registrada por las cámaras del 911 y fue confirmada por las autoridades policiales.

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Le quisieron cobrar estacionamiento y los enfrentó a cintazos: dos naranjitas detenidos ?? El episodio ocurrió en B° Güemes, donde un hombre fue agredido tras negarse a pagar por estacionar su vehículo. ?? A través de las cámaras del 911, los operadores observaron a dos sujetos atacando a la víctima con palos y una piedra, mientras esta intentaba defenderse con un cinto. ?? Ante lo sucedido, se desplegó un operativo que permitió localizar y detener a ambos sospechosos. Además, se secuestraron dos varillas y una piedra. ?? Por su parte, el damnificado fue trasladado al Hospital Misericordia para recibir atención médica. — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 23, 2026

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El operativo y la intervención en el lugar

El comisario inspector Federico Allende, jefe del distrito 10, brindó detalles sobre el procedimiento y explicó cómo actuaron las fuerzas de seguridad tras recibir la alerta de un vecino: "En horas de la mañana, un móvil se llega al lugar tras la llamada de un vecino sobre una riña. Había dos personas muy ofuscadas, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, a las que se debió reducir utilizando un arma no letal".

Tras controlar la situación, los efectivos entrevistaron al damnificado y secuestraron los elementos contundentes utilizados en la agresión: una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho.

Los dos sospechosos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el conductor afectado debió ser asistido en el Hospital Misericordia.

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