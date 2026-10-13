"Está detonada": la radiografía de la autopista Córdoba-Rosario que paraliza al corazón productivo

En un contexto de crecientes reclamos por el estado de la infraestructura vial federal, la autopista Córdoba-Rosario y la tradicional Ruta Nacional 9 se han convertido en la imagen viva del deterioro.

El intendente de Leones, Fabián Francioni, trazó una severa radiografía sobre la realidad que enfrentan diariamente miles de automovilistas, productores y camioneros en uno de los corazones productivos más relevantes del país.

Un corredor clave bajo escombros

La crisis no se limita a baches aislados o falta de mantenimiento menor; para las autoridades locales, el diagnóstico es terminal. El estado del trazado obliga al transporte de carga a abandonar la vía principal y adentrarse en los viejos corredores, destruyendo el entramado urbano e interurbano del interior provincial.

"Está detonado. No hay ninguna posibilidad ya de circular. Los camiones vienen por la izquierda, no hay forma que se pueda circular", aseveró Francioni.

Y fue categórico al describir la gravedad de la situación en las vías alternativas: "Hoy ya no está ni siquiera la ruta 9, la ruta 9 está detonada también porque los camiones, al no poder circular por la autopista, lo hacen directamente por abajo".

Según explicó el jefe comunal, este desvío forzado devasta las arterias locales: "Se van rompiendo las localidades del interior, que son la comunicación que tenemos: Leones-Bell Ville, Leones-Marcos Juárez, Leones-San Marcos".

Al ser consultado sobre las posibles soluciones técnicas, Francioni rechazó las reparaciones superficiales y exigió obras de fondo: "Yo creo que el bacheo no sirve. Hay que levantar la ruta completa y hacerla por tramos", fundamentó, argumentando que los parches no soportan la demanda ni el kilaje del transporte en épocas clave como la cosecha.

La polémica tasa vial y los controles ausentes

El deterioro del asfalto no solo plantea interrogantes de seguridad vial, sino también tensiones fiscales. Ante el constante tránsito pesado que cruza el ejido urbano, Leones aplica una tasa vial de 30.000 pesos a los camiones no radicados en la localidad que ingresan a las plantas cerealeras, medida que ha reavivado el debate sobre los límites de las autonomías municipales.

Al respecto, Francioni defendió el cobro apelando a los costos que asume la comunidad local para mantener sus calles: "Los camiones con 35.000 o 40.000 kilos ingresan a Leones y lo destruyen. Nosotros nos quedamos sin rutas, nos quedamos sin pavimento. Nos ha costado mucha plata a los vecinos para que Leones esté lindo".

A su vez, apuntó contra las fallas en el control de carga y los constantes esquemas de evasión en las balanzas oficiales: "Los que destruyen mucho son los camiones que vienen con piedra desde las canteras. Cuando aparece el control en Villa María, cortan por adentro, hacen un desvío y suben otra vez a la autopista".

Escepticismo

Frente al anuncio de nuevas licitaciones y concesiones privadas para los tramos viales, el intendente mostró un profundo desinterés y desconfianza respecto del impacto real que tendrán en el corto plazo.

"Van a hacer lo mismo que han hecho siempre. Le cobran a la gente, le sacan el dinero, juntan la platita y después desaparecen", sentenció el mandatario municipal, haciendo un paralelo histórico con las experiencias privatizadoras de décadas pasadas.

Entrevista de Radioinforme 3.